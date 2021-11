Érsekújvárban szombatonként oltanak

November 13-tól minden szombaton oltanak az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet Gyermekgyógyászati Klinikáján üzemelő oltóközpontban, ahová az épület oldalsó bejáratán át jutnak be az érdeklődők. Az épület mellett parkoló található.

A városi hivatal és az egészségügyi központ honlapján is tájékoztatják a lakosokat arról, hogy munkanapon 8 és 12 óra között fogadják a regisztrált lakosokat és déltől 14 óráig az előzetes bejelentkezés nélkül érkezőket. A tizenkét évnél idősebb gyerekek is felvehetik a védőoltást. Szombatonként is rendszeresen oltják a lakosokat az érsekújvári oltóponton 8-tól 13 óráig. Az Érsekújvári járás november 8-tól már a veszélyeztetettség második fokozatában lévő bordó járások közé tartozik. Beltérben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező a reszpirátor viselete, a tömegrendezvényeken a beoltottak számát nem korlátozzák. Az érsekújvári térségben az ötven évnél idősebbek átoltottsága 62,77 százalékos. Az érsekújvári kórház tájékoztatása szerint ahhoz, hogy elérjék az óhajtott 65 százalékot, még 1 236 személyt kellene beoltatni.