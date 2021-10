Érsekújvárban átadták a városi és a polgármesteri díjakat

Egészségügyi dolgozókat, önkénteseket, fotósokat, pedagógusokat és sportolókat tüntettek ki a 2020-as és 2021-es évért, mert tavaly nem tarthatták meg az őszi ünnepi rendezvényt.

Embermentő munka

„A városi díjátadót hagyományosan októberben tartjuk, mert Széchényi György esztergomi érsek 1691-en ebben a hónapban emelte városi rangra Érsekújvárt. Idén e jeles esemény 330. évfordulójára emlékezünk. 2021-ben a testület határozata értelmében öten vehetik át a városi díjat. 2020-ban a járványhelyzet miatt nem adhattuk át a három városi díjat, illetve a polgármesteri díjakat. A tavaly polgármesteri díjban részesülők később vehetik át az elismerést” – mondta beszédében Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere. Kivételes személyiségek kaptak 2020-ban városi díjat. Dunai Mária egykori riportalanyunk, sokéves jótékonysági munkájáért vette át az elismerést. Mária hajléktalanoknak nyújt, vagy intéz szállást, akiket saját családtagjaiként szeret.

„Az emberség eltűnőben van, holott fontos feladatunk segíteni a rászorulókat, azok ismételt talpra állását. Ez a díj mindazoké, akik támogatnak ebben a törekvésemben”

– mondta Dunai Mária, aki Dunaradványban, a család hétvégi házának kertjében épített faházat egy középkorú hajléktalan férfinak, majd adott hasonló módon otthont egy utcán élő nyugdíjas asszonynak. Prónay István tanár az érsekújvári atlétika fejlesztéséért és a kulturális életben végzett sokéves munkájáért vette át a Pro urbe díjat az atlétikai- és a fotóklub javaslatára. Tomás Straňovský edző, a HC Štart játékosa a kézilabda terén elért teljesítményéért kapott elismerést.

In memoriam díj és emléktábla

2020-ban a testület Németh Juliannának ítélte meg in memoriam a városi díjat, rendkívüli jótékonysági és társadalmi elkötelezettségéért. Emléktábláját a plébánia melletti Marianum épületében helyezik el. Fabó Éva nyugalmazott pedagógus a régi kedves ismerős méltatásában és visszaemlékezésben elmondta, az érsekújváriak Juliska nénije megnyitotta házát a hívek előtt, ahol olyan lelkiatyákkal, költőkkel is találkozhattak, akiket a rendszerváltást megelőző időszakban megfigyelt a titkosszolgálat. Rózsafüzér közösséget, fatimai imaórákat vezetett, a Szlovák Vöröskereszt szervezésében elsősegélyképzést nyújtott, véradókat toborozott és idős embereket gondozott, mindemellett lelkesen gyűjtéseket szervezett. A díjat Németh Julianna nevében az unokája, Borka Iván lelkész vette át.

2021-es városi díjazottak

Városi díjat kapott 2021-ben Ján Baňár, az érsekújvári atlétikai klubban végzett értékes, ötven éven át tartó munkájáért. A rangos elismerésben részesítették Bízik Ferenc asztalitenisz oktatót, méltatásában Török András, a Slávia asztalitenisz csapat volt tagja megemlítette, hogy egykor gimnazistaként játszott a mesterrel, aki túl a nyolcvanadik életévén jelenleg is a Pázmány Péter Gimnáziumban a férfiak asztalitenisz csapatával foglalkozik. „Bízik Ferenc már 1948-ban, 12 évesen jelen volt a testnevelési egyesület alapításánál. Amikor a vasútnál dolgozott, megalapította a Lokomotíva Asztalitenisz Egyesületet, majd a Renkokov, a Tesla és a Slávia egyesületekben tevékenykedett” – hangsúlyozta Török András. Pro urbe 2021-es díjat kapott Agnesa Langová az érsekújvári kórház szemészeti osztályának nemrég leköszönő, elismert főorvosa, aki bevezette a mikrosebészeti műtéteket, folyamatosan képezte az egészségügyi dolgozókat, fejlesztette az oftalmológia szakterületet. A hetvenötödik jubileumát ünneplő díjazott köszönetet mondott szerető családjának és kollégáinak a támogatásért. „Ötvenkét év telt el a promóció óta, és idén márciusban hagytam hátra a kórház szemészeti osztályának hetedik emeletét. Érsekújvári vagyok, óhajtott gyermekként születtem, hét évvel idősebb testvérem túlélte a holocaustot szüleimmel a budapesti gettóban, de héthónapos testvérkém egy héttel a felszabadítás előtt meghalt. A történtek ellenére szeretetteljes környezetben neveltek a szüleim, minden törekvésemben támogattak” – mondta a díjazott. Tóth Mihálynak a sportélet felvirágoztatásért ítélték oda a városi díjat. A HC jégkorongklub menedzsere idén lett hatvanéves, és 2012 óta dolgozik a klubban. A hatvan éve alapított Hexagon fotóklubot is méltán díjazták az idei átadón. A főtéri kultúrház színpadán üdvözölhette a közönség 2020 és 2021 elsőként született kisbabáit, Roland Fabiánt és Danko Viktóriát a szüleikkel.

Polgármesteri díjak

Az idei polgármesteri díjazottak egyike volt Peter Ganczner, a hatvanöt éves labdarúgó az Elektrosvit színeiben, majd a Slovan játékosaként aratott sikereket, jelenleg a testnevelési főiskolán tanultakat a fiatal tehetségek képzésénél hasznosítja. Jozef Lutišan önkéntest, az Erdőcske (Lesík) társulás alapítója nagy tapsot kapott a közönségtől. Jozef gyermekgondozási szabadságon volt a kislányukkal, amikor felfigyelt a teniszpályáknál lévő, elhanyagolt zöldterületre. Akadtak, akik kigúnyolták, amiért nagy elszántsággal takarítani kezdte a területet, de voltak, akik melléálltak és segítették. Fákat ültettek, rovarszállókat építettek, madáretetőket helyeztek ki az önkéntesekkel, és egyre több támogatójuk akadt. Takarítóbrigádjuk csaknem öt tonna szemetet szedett össze a város területén. Jozef Lutišan városszépítő, környezetvédő munkájáért kapott polgármesteri díjat. Helena Lužicová, az Érsekújvári Művészeti Alapiskola egykori igazgatója és zongoratanára életének hetvenedik jubileuma alkalmából vette át a polgármesteri díjat az ifjú növendékek neveléséért. Érsekújvár polgármesteri díját Miroslav Ozorák világbajnok, a városi triatlon klub vezetője is átvehette. Robert Vano érsekújvári születésű, világhírű fényképész a múlt heti látogatásakor kapta meg a polgármesteri díjat.

Életbevágóan fontos segítség

Az Érsekújvári Egyetemi Kórház és Rendelőintézet belügyekért felelős igazgatóhelyettese Száz Roland vette át az elismerést Klein Ottokár polgármestertől azon egészségügyi dolgozók nevében, akik rendkívül nehéz körülmények között dolgoztak, küzdöttek a koronavírus-helyzetben. A koronavírus-helyzetben való helytállásért, a többlet-feladatok vállalásáért, a tesztelésének szervezéséért az Érsekújvári Regionális Közegészségügyi Hivatal dogozói is polgármesteri díjat kaptak. „Kissé meg vagyok hatódva, hogy valaki a mi munkánkat is értékeli, amely elsősorban akkor vált láthatóvá, amikor a koronavírus jelentős mértékben beleszólt az életünkbe. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak, de van egy titkos kívánságom is. Az ötven év feletti lakosok beoltottsága az érsekújvári járásban 62 százalékos. Szeretném, ha elérnénk a 65 százalékot. Szeretném megkérni a jelenlévőket, hassanak a környezetükre, mert a kollektív immunitás kiépítésével hozzájárulhatunk valamennyi lakos biztonságához, védelméhez” – mondta Juraj Benko regionális higiénikus.



Polgármesteri díjat kapott a Kompas keresztény közösségi központ vezetése a sokéves önkéntes munkáért, a hátrányos helyzetű lakosok támogatásáért, felkarolásáért. A sakkszövetség megalapításának századik évfordulóján polgármesteri díjat kapott érsekújvári Bástya klub közössége.