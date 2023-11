Érmekben gazdag versenyen vannak túl a bősi karatésok (KÉPEK)

A 2019-ben alapított Active Spirit KC közvetlenül a győri székhelyű Free Fighter Sportegyesület égisze alá tartozik, így tagjaik közvetetten a Magyar Karate Szakszövetség tagjai is egyben. A Free Fighter Sportegyesület az International Budo Kaikan világszervezet tagja. A sportegyesület szakmai vezetőinek több évtizedes tapasztalata garancia a folyamatos fejlődésre. A közös munka megmutatkozik az övvizsgákon, edzőtáborokon és a versenyeken elért eredményeinken is. A karate iskola kezdeti tevékenységét a kirobbant koronavírus nagymértékben megnehezítette. Miután elkezdték a toborzást és befektették az energiájukat és némi pénzt is az iskola alapításába, a hozott korlátozások sokat lassítottak a kezdeti lendületen. Ennek ellenére minden helyzetet kihasználtak arra, hogy oktassák a beíratott gyerekeket, élő videós bejelentkezéseket indítottak, online edzéseket tartottak, ezáltal senki nem esett ki a gyakorlatból. Jelenleg körülbelül 100 fős létszámmal dolgoznak két helyszínen, Bősön és Nyékvárkonyban, négy korosztályban, alsó és felső tagozatosokkal, középiskolásokkal és külön a versenyzők csoportjával.

„Összesen 9 edzést tartok egy héten, ami jelenleg a maximális leterheltségünk. Olyan, mint amikor az iskolában megtartom a testnevelés órákat, 20-25-nél több gyerekkel már nehezen tudnék megfelelően foglalkozni. Idén ősszel odáig jutottunk, hogy már nem tudtunk felvenni újabb tagokat. Meg kellett húznunk a határt”

– mondta el Csiba Roland, a karate iskola alapítója, a gyerekek egyik mestere, a bősi Amade László Alapiskola testnevelő tanára.

A száz gyerekből van egy 25-30 fős versenyzői csoportjuk. Ide csak azok kerülhetnek be, akik nagyon szeretnének megmérettetni magukat. Mivel kemény a mezőny, ezért ők plusz edzéseken vesznek részt, hogy a technika elsajátítása mellett az erőnlétük is megfelelő legyen.

„Ha csak én akarnék küldeni versenyre egy gyereket, akkor az nem működne, ez egy hármas dolog: a gyereknek, a szülőnek és az edzőnek is akarnia kell ezt. A harmadik nélkül a másik kettővel nem működik. Ha a tanuló és az edző szeretné, de a szülő nem támogatja, akkor már nem megy, és így tovább. A gyerekek egy fokozatosságon alapuló rendszerben vannak, először kis csoportokban, játékos edzéseket tartva foglalkozunk velük, utána jönnek az alapgyakorlatok, majd a nagyobb csoport, ahol egyre több a technikai ismeret” – tette hozzá az alapító. „Nagyon fontosnak tartom a jó a kommunikációt. Minden fél évben, minden egyes szezon előtt leülök velük és megkérdezem tőlük, hogy ki, mit szeretne, hogy mik a céljaik. Arra kérem őket, hogy fogalmazzák meg ezt és mondják is ki. Ez egy nagyon jó módszer és sokat segít a célok elérésében, persze csak lépésről-lépésre haladva”

– mondta el a pedagógus.

Idén összesen 6 versenyen vettek részt, tavaly ilyenkor novemberben volt az első házi bajnokságuk a győri testvécsapatukkal, akikkel azóta is szorosan együttműködnek. Azért szervezték, hogy a gyerekek összemérjék az erejüket. Akkor tapasztalták meg először, hogy milyen egy verseny, a bíráskodás, a szurkolók és a nézők jelenléte vagy a pontozás. Azóta versenyeztek már Kiskunfélegyházán és Budapesten is, ez utóbbi idén szeptemberben volt, melyen 7 ország vett részt és közel 400 indulóval zajlott.

Az iskola egyre komolyabb eredményeinek köszönhetően gyarapszik a támogatóik száma is, köztük Nyékvárkony és Bős város önkormányzata is segíti őket, de vannak magánvállalkozók és szülők is, akik szívesen segítik a gyerekeket. Például kaptak már egy-egy különböző színű, névre szóló pólót és karácsonyra egy újabb meglepetéssel készülnek számukra. Az edzőtermekben van 2-2 versenyszőnyegük és speciális edzéseszközök, melyek elengedhetetlenek a foglalkozások során. A legtöbb versenyre a szülők is elkíséri a gyerekeket, volt olyan alkalom, amikor velük együtt megtöltöttek egy nagy buszt.