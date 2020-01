Eperjes nem kér a hadsereg segítségéből, az 1,1 millió eurós takarítást inkább egy magáncégre bízzák

A Csehországból érkezett speciális bágert, melynek segítségével lebontották a decemberi robbanás miatt lakhatatlanná vált Munkácsi utcai panelházat, pénteken reggel elvitték a városból. Ahogy az a város hivatalos honlapján közzétett megrendelésből kiderült, az önkormányzat mintegy 1,1 millió euróért bérelt fel egy külső céget a lebontott panelház elszállításának és a törmelék tárolásának céljából. A megrendelés publikálása óta többen is felháborodtak, ugyanis a hadsereg korábban felkínálta a segítséget, de a város nem élt vele. A megrendelésben szereplő összeg a város szerint még változhat.

A város honlapján is megtekinthető transzparens rendszer szerint a szerencsétlenségben pórul járt lakosok számára létrehozott nyílvános bankszámlán december 9-ig összesen 3 813 644 euró gyűlt össze az emberek adományaiból. Vladimír Tomek, az eperjesi önkormányzati hivatal szóvivője lapunknak megerősítette, hogy a számlára beérkező adományakat az utolsó centig a robbanásban károsultak megsegítésére használják fel. „A nyílvános gyűjtés január 31-ig tart, utána az utolsó centig szétosztjuk az összeget a lakosok között. A szóban forgó 1,1 millió eurós megrendelést, melyből a takarítási, mentési és tárolási munkákat fedezzük, nem az adományokból fizetjük ki“ – tudatta lapunkkal a szóvivő. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a sérült panelház bontását egy csehországi vállalat ingyenesen végezte. Tomek elmondása szerint a munkát valóban ingyen végezték el, azonban a több tonnás speciális gép szállításáért 166 ezer eurót számláztak ki a városnak.

A hadseregből nem kértek

Mint kiderült, a városi önkormányzat már december közepén átfogó megrendelést tett egy magáncégnél a bontási- és talajmunkálatok elvégzésére, a hulladék elszállítására, illetve annak tárolására. Az elvégzendő munka árát 1,1 millió euróra becsülték. „A megrendelésben szereplő összeg csak előleges, éppen ezért még változhat a reálisan elvégzett munka szerint. Az összeget csak a véghezvitt feladatok átfogó leellenőrzése után fizetjük ki. A városi hivatal több céget is megszólított a panelház alsó részének bontására, de többségük különféle jogi vagy technikai hiányosságok miatt nem felelt meg vagy nem mutatott különösebb érdeklődést az elvégzendő feladatokra“ – magyarázta a szóvivő. Annak ellenére, hogy Peter Gajdoš védelmi miniszter a helyszín meglátogatása során nyíltan elmondta, hogy a hadsereg készen áll a robbanásból eredő következmények eltakarítására, a krízisstáb nem élt a lehetőséggel. „A hadsereg készen állt a feladatra, beleértve a hulladék, az épségben maradt bútorok és a személyes tárgyak elszállítására. A hadsereg kellő kapacitással rendelkezik ezekre a feladatokra. Hogy a város mi mindent használt ebből ki, a krízisstáb döntésén múlott“ – nyilatkozta Danka Capáková, a védelmi minisztérium szóvivője.

Kompetens céget választottak

Vladimír Tomek ennek kapcsán kihangsúlyozta, hogy a város továbbra is szoros összeköttetésben van a hadsereggel, képviselői jelenleg is a krízisstáb részét képezik. „A Szlovák Fegyveres Erők ajánlatát többször is átrágtuk, azonban a folyamat zökkenőmentesítése és felgyorsítása érdekében egy olyan vállalatot bíztunk meg a feladattal, mely teljes mértékben és önmaga képes elvégezni a munkálatokat“ – zárta Tomek. A 2019. december 6-án történt gázrobbanásban és az abból keletkezett lakástüzekben összesen hét ember vesztette életét, egy embert továbbra is eltűntként tartanak nyílván.