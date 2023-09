Ép testben ép lélek – konferencia és kiállítás a levéltárban

A vágsellyei reneszánsz kastélyban működő Nagyszombati Állami Levéltár Galántai Fióklevéltára minden év szeptemberében szervezi meg nemzetközi konferenciáját, amelyen a helyi levéltárosokon kívül környékbeli és magyarországi kollégáik tartanak érdekes előadásokat egy adott témában. Idén az Ép testben ép lélek – a sport története a régióban címet kapta a konferencia, valamint a kiállítás is. Szekeres Kovács Judit, az intézmény igazgatója az Új Szónak elmondta, a Vágsellyei, a Galántai és a Dunaszerdahelyi járás sporttörténetét dolgozták fel a belügyminisztérium, Nyitra megye és Vágsellye, valamint számos helyi és környékbeli magánvállalkozó támogatásával.

„A rendezvény és a kiállítás célja bemutatni az együttműködést a sportban a régióban egykor élt magyarság, szlovákság és zsidóság között. Szeretnénk az érdeklődők elé tárni azt is, milyen sportegyesületek jöttek létre a 19. században és azok hogyan működtek, mely sportok voltak közkedveltek és elterjedtek ezen a vidéken. Minden mai sportág valamilyen régebbiből fejlődött ki és alakult olyanná, ahogy ma ismerjük. Például a vívás vagy a vadászat a tehetős emberek sportja volt, egyrészt azért, mert anyagilag ők engedhették meg maguknak, másrészt mert nekik volt rá idejük. Varjú Attila kollégámmal a két világháború közötti időszak sporttörténetét dolgoztuk fel előadásunkban, amelyből kiderül, hogy milyen egyesületek jöttek létre és működtek a Csallóközben és a Mátyusföldön. Voltak olyanok, amelyek már az első világháború előtt is működtek, illetve olyanok, amelyek az Osztrák – Magyar Monarchia idején létrejött egyesületek tevékenységét folytatták, és olyanok is, amelyek a két háború közötti időben alakultak, amikor a politikai rendszer kimondottan támogatta az önkéntes alapon szerveződő egyesületek működését. Az egyik kiemelkedő egyesület például a Dunaszerdahelyi Atlétikai Club, vagyis a DAC, amely napjainkban is közismert, de még az első világháború előtt, az 1908 és 1909-es év fordulóján alakult és az aranykorát a két háború közötti időszakban élte”