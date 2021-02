Enyhül a járványhelyzet a csallóközi városokban

Jobb eredményeket hozott az országos tesztelés újabb köre a járás városaiban. Míg az első, januári felmérés során Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren is meghaladta a 2,7 százalékot a pozitív minták aránya, most javul a helyzet. Továbbra is fokozottan fontos betartani a szabályokat, a Regionális Közegészségügyi Hivatal több gócpontra is felhívta a figyelmet. A járásban elvégzett PCR-tesztek között is sok a pozitív.

Kevesebb teszt Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahelyen az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy megszervezi-e a város a „hagyományos” tesztelést, csütörtökön még úgy tűnt, hogy csak az iskolai alkalmazottak, és az iskolába készülő diákok szüleitől tudnak majd mintát venni. Péntekre azonban sikerült beszerezni a teszteket, és elindítani a regisztrációs rendszert. Közel háromezerrel kevesebb mintát végeztek el a járásban a hétvégén, ebben a bizonytalanság is közrejátszhatott, ugyanis többen a biztos teszt reményében inkább a kórházban foglaltak időpontot az antigéntesztelésre. Két nap alatt 7 295 mintát vizsgáltak ki a tesztpontokon, 94 mutatott pozitív eredményt, vagyis a minták 1,29 százaléka. A járási székhelyen január közepén még 2,78 százalék volt a fertőzöttek aránya.

Somorja 1 százalék alatt

Somorján közel másfél százalékról 1 százalék alá csökkent a fertőzöttek száma az elmúlt három hétben. A hétvégén levett 4 350 mintából 42, vagyis 0,96 százalék volt pozitív. Január közepén még 1,47-os volt a fertőzöttek aránya a városban. Bősön is csökken a pozitív eredmények aránya. A január közepén mért 1,76 százalékos fertőzöttségi arányt sikerült 1,33 százalékra redukálni a hétvégén. 44 minta mutatott pozitív eredményt a 3 304-ből. Bősön most többen vettek részt a tesztelésen, mint február elején, mégis kevesebb fertőzöttet szűrtek ki.

Nagymegyeren enyhe javulás

Nagymegyeren szombaton meghosszabbították a mintavételi helyek nyitvatartását. Egy nap alatt 2 248 tesztet végeztek el a városban, 45 mutatott pozitív eredményt. A résztvevők 2 százaléka volt fertőzött, még mindig ez a legmagasabb arány a járás városai között, de az első körhöz képest közel 0,8 százalékkal csökkent a pozitív esetek száma. Nagymegyeren hét közben is tesztelnek a városi művelődési központban, január 27. és február 6. között 470 fertőzöttet szűrtek ki, a minták 4,69 százaléka volt pozitív.

Betelik a Covid-osztály

Az antigéntesztelés alapján ugyan csökken a fertőzöttségi arány a járásban, de nem enyhül a dunaszerdahelyi kórházra nehezedő nyomás. A hét elején hetvenhét beteget ápoltak a Covid-osztályon, amelyet időközben 88 ágyasra bővítettek, valamennyi ágynál elérhető az oxigénterápia.

„90 százalékra megtelt az osztály. Az intenzív-osztályon mind a négy lélegeztetőgép foglalt. A páciensek átlagéletkora 66 év, és sajnos súlyos a betegség lefolyása” – tájékoztatta lapunkat Tomáš Kráľ, a kórházat üzemeltető Svet Zdravia szóvivője.

A súlyosabb állapotban lévő betegek magas áramlású oxigénterápiás kezelést kapnak, emiatt növelni kellett az orvosi oxigén mennyiségét. A kritikus helyzet ellenére az egyéb egészségügyi panaszokkal érkezők is megfelelő egészségügyi ellátásban részesülnek. A hét végén több mint hatszáznegyven koronavírusos beteget ápoltak a hálózat kórházaiban, a legtöbbet Galántán, ahol száztizenhét páciens kap kezelést a Covid-kórházban, közülük tízen szorulnak lélegeztetőgépre.