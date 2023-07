Eltűnt a 19 éves Kristína, egy 46 éves férfivel távozott

Pár hónappal ezelőttig minden (rossz) tapasztalatom ellenére is azt gondoltam, hogy vannak szent és sérthetetlen szakmák, amelyek képviselőit soha, semmilyen körülmények között nem kritizáljuk, mert nem megfelelő fizetésért, gyakran embertelen teher alatt kemény munkát végeznek. Ilyenek például az orvosok, az ápolók, a szociális munkások, akik életeket mentenek. Aztán történt egy tragédia az életemben, és rá kellett jönnöm: nem, nem lehet és nem is kell szentségben és sérthetetlenségben sem általánosítani. Ahogy vannak jó, kedves, empatikus emberek minden területen, úgy akadnak kártékony, akár pszichopatikus vonásokat mutatók is.