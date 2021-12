Elmarad a karácsonyi vásár, de a jégpályát már megnyitották

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a regionális közegészségügyi hivatal (RÚVZ) szakembereinek javaslatára nemcsak a piactér marad zárva, hanem az Immaculata-szoborcsoport melletti kisszínpadra tervezett kísérőprogramokat is törlik. A magisztrátus azt állítja, az RÚVZ tekintettel a jelenleg érvényben lévő szigorításokra és a járványhelyzetre semmilyen formában nem engedélyezi a karácsonyi vásár megtartását. A döntésen még a december 17-én, pénteken életbe lépett, a kormány által jóváhagyott enyhítések sem változtattak. Bár az enyhítés miatt a kijárási tilalom intervalluma is módosult – csak 20 és 5 óra között lesz érvényben – a tömegrendezvények, köztük a piacok és vásárok továbbra sem nyithatnak ki. A Fő utcán már november végén felállították az árusok fabódéit, de egyik sem nyit ki, sőt, a már hagyományos polgármesteri puncsot sem fogják árusítani. „Minden árussal kapcsolatba lépünk, tájékoztatjuk őket az RÚVZ döntéséről” – közölte az önkormányzat. Egyelőre nem tudni, hogy milyen formában búcsúztathatják el a lakosok az óévet, de a város még nem mondott le minden szilveszteri programról. Ha további enyhítéseket vezet be a kormány, korlátozott formában bár, de mindenképp megszerveznék a szilveszteri programsorozatot. „Biztosat csak az elkövetkező napokban tudunk mondani, minden a kormány és az RÚVZ döntésétől függ” – tette hozzá a magisztrátus. Bár laikus szemmel a korcsolyapálya megnyitása sem jár kisebb kockázattal, mint a karácsonyi vásár megnyitása, az RÚVZ mégis engedélyezte a kassai hőszolgáltató vállalat (TEHO) kérelmét, mely szerint péntektől a nemrég felépített kültéri korcsolyapályát megnyithatták a korcsolyázni vágyók számára. Az ünnepélyes megnyitóra december 17-én 17 órakor kerítettek sort a városi parkban. Másnap, azaz szombaton a HC Košice és a Liba Academy csapatai egy barátságos jégkorongmérkőzést játszottak. Bár a korcsolyapályán is viszonylag sok ember gyűlhet össze, az RÚVZ szerint a járványügyi intézkedések betartásával nem lehet gond. „A jégpályára csak az oltottak vagy a betegséget leküzdők léphetnek be, a pályán egyszerre maximum 33 ember mozoghat. A korcsolyázóknak és a sorban állóknak be kell tartani a kétméteres távolságot, a pálya körül pedig senki sem tartózkodhat” – olvasható a felhívásban. A 20x40 méteres mobil jégpályát a TEHO működteti, megépítése 522 ezer euróba került. A korcsolyapálya ingyenes, az időjárástól függően jövő év márciusáig működtethetik, a hét minden napján 9 és 20.30 között várják a korcsolyázni vágyókat.

Támogassa az ujszo.com -ot Úgy vagyunk az újságírással, mint a hivatásos zenészek: fellépünk naponta a „kőszínházban", elegáns ruhában a hűséges, bérletes közönségünk előtt, vagyis eljuttatjuk a postaládákba, árushelyekre nyomtatott napilapként a fizetős Új Szót. És mondhatjuk azt, hogy kiállunk a mélyen tisztelt publikum elé a korzón is, kicsit könnyedebben szórakoztatjuk, elgondolkodtatjuk a közönséget, érzelmeket kiváltva az erre járó tömegből. Ez az előadás pontosan olyan szenvedélyes, mint a kőszínházi fellépés, ugyanúgy sok munkával jár, mégis ingyenes. Ha tetszett, hálásan fogadjuk adományát, amit a jelképes hegedűtokba helyezhet. Eddigi felajánlásait is szívből köszönjük az új hangszerekhez, a zenekar bővítéséhez, a repertoár kiszélesítéséhez: az ujszo.com naprakész működtetéséhez. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom