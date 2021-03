Elmarad a hétvégi oltás Dunaszerdahelyen, jövő szombaton pótolnák

Március elején nyílt meg a dunaszerdahelyi oltópont a Vidékfejlesztési Szakközépiskola tornatermében, a három hétvége alatt több mint hatezer-ötszázan kapták meg az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját, most azonban felfüggesztették az oltást.

„A hét elején már sejtettük, hogy ha nem kapunk újabb adagot, akkor nem tudunk oltani. De vártunk, mert korábban is történtek nagy meglepetések, most azonban nem történt”

– nyilatkozta Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

Arról, hogy vajon hányan várakoznak elektronikusan a dunaszerdahelyi központba nincsenek információi. A tervek szerint a jövő hétvégén pótolnák be a mostani kimaradást, ugyan húsvétkor nem akartak oltani, de ha érkezik vakcina, akkor legalább nagyszombaton megnyitnák az oltópontot. Így egy nap fogadnák a regisztrált 55 év feletti lakosokat.

A megyében jelenleg három tömeges oltópont működik, húsvét után azonban újabbak nyílhatnak, például Galántán is, de ez nem csak az elérhető vakcinák mennyiségétől függ. „Galánta az első helyek között van. De nemcsak az oltóanyagon, hanem a szervezésen is múlik a nyitás. Dunaszerdahelyen naponta ötven, egy hétvége alatt majdnem száz ember gondoskodik a gördülékeny oltásról. Folyamatban van ennek megszervezése, a jó helyszín megkeresése, ahol parkoló is van” – folytatta az alelnök hozzátéve, hogy hamarosan a Galántán is nyílhat megyei oltóközpont a város segítségével.