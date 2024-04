Elkezdték kiosztani az új hulladéktárolókat (FOTÓK)

Változatlan díj

A községben változatlan, idén is 35 euró az egy főre jutó szemétszállítási illeték. Az oktatási-nevelési intézmények továbbra is a különböző színű 1100 literes tárolókat használnak. Az üzleteknek eddig is saját szerződésük volt a megbízott szolgáltató céggel, akik elszállítják a szemetüket és használhatják a helyi gyűjtőudvart is.

„Első körben csak azok kapnak új kukákat, akik tavaly befizették az illetéket. Az első elszállítás május 1-én lesz és csak azoktól viszik majd el, akiknek a kukáján már van biléta. Ha a teljes évi befizetés, vagy annak első részlete nem érkezik be addig, akkor nem fogják elvinni”

– tájékoztatott Csápai Rudolf, Ekecs község technikai osztályvezetője, majd hozzátette, individuális esetekben lehetőség van részletfizetésre is, de itt is egy a lényeg, hogy az első részletet fizessék be és vegyék át a bilétákat. Kiemelte a szelektálás fontosságát és közölte azt is, hogy a településen található gyűjtőudvart a jövőben csak az használhatja, aki már befizette ezt az illetéket és kapott egy kitöltött, lepecsételt használatra jogosító kártyát. A három edényen kívül külön sárga zsákban gyűjtik még a műanyaghulladékot, üveggyűjtő pedig a falu több pontján is megtalálható. Egyéni kérésekkel, kérelmekkel az első elszállítás után foglalkoznak majd.

Egy teljes év

Terveik közt szerepel, hogy a lakosság kommunális hulladékát súly alapján szállítsák el, de nem a közeljövőben.

„Első körben szeretnénk egy rálátást egy teljes évre. 2024–2025-ben ez megvalósul, utána tudunk majd legkorábban egy mérés alapú rendszert bevezetni”

– magyarázta az osztályvezető.

A hivatal már évek óta tervezi a súly alapú fizetést, de akkor a szolgáltató még nem tudta az ehhez szükséges infrastruktúrát biztosítani.

„Három éve vártunk erre a lehetőségre, és mivel a régi kukáink is kezdtek elöregedni, amiatt is az új rendszer mellett döntöttünk. Az új edényekhez már van egy könnyen beszerelhető csip. Jövőre látjuk majd pontosan, hogy oszlik meg a hulladék súlya”

– mondta el Polák László, Ekecs község polgármestere. A település egyik saját rendelete meghatározza, hogy személyre szabott díj alapján történjen a szemét elszállítása, ebben még nem történik változás. Az idei év végéig egyelőre csak lemérik, hogy ki és mennyit szemet termelt, ez előreláthatólag minden háztartásnál más és más lesz. A későbbiekben ehhez szeretnék igazítani az új alapdíjat is.