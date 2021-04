Elkezdték a konyhai hulladék gyűjtését Galántán

Szerdán, április 14-én az Északi, a JAS és a Clementis liget lakótelepen először gyűjtötték össze a konyhai hulladékot egy erre a célra speciálisan kialakított hulladékgyűjtő autóval, amely a kuka kiürítése után ki is mossa annak belsejét. Ján Poľakovský, a galántai közterület-fenntartó vállalat vezetője elmondta, közel háromszáz kilogramm hulladékot gyűjtöttek össze a három lakótelepen kihelyezett, összesen 29 kukából. “Úgy vélem, sikeres volt az első gyűjtés. Az emberek fokozatosan kapcsolódnak be a konyhai hulladék szeparálásába, hiszen még csak egy héttel ezelőtt helyeztük ki a barna kukákat. A majdnem háromszáz kilogramm nem nagy mennyiség, de várhatóan hétről hétre többet fogunk tudni összegyűjteni, azért is, mert a jövő héten további három helyre, a Szlovák Nemzeti Felkelés lakótelepre, a Forradalmi negyedre és a Szűk utcába kerül ki további 45-50 darab 120 literes gyűjtőedény, majd május elején a Zornička és a Nová doba lakótelepre” - tájékoztatott Ján Poľakovský. Kifejtette, a lakosok többnyire fegyelmezetten jártak el a hulladék szelektálása során, de előfordult, hogy olyan szemét is belekerült a kukákba, amely nem odavaló, így ki kellett válogatni, hogy feldolgozható legyen. A közterület-fenntartó vállalat vezetője bízik benne, hogy ebben változás lesz a jövőben. Úgy véli, egyelőre rövid idő telt el ahhoz, hogy nagy eredményeket lássanak, de a lakosok a folyamatos tájékoztatással hozzászoknak majd ahhoz, hogy külön válogassák ezt a fajta hulladékot is. A város csak a lakótelepeken helyez el barna kukákat, a családi házakban lakók számára korábban komposztálókat osztott ki. Amennyiben sikeres lesz a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott pályázata, további speciális vödröket szerez be a családi házban lakók számára a konyhai hulladék gyűjtésére. Ján Poľakovský hozzátette, amennyiben lesznek olyan helyek, ahol kevésnek bizonyul a barna gyűjtőedény, akkor továbbiakat helyeznek ki az igényekhez igazodva. A szolgáltatást a tervek szerint eleinte heti rendszerességgel végzik, majd a nyári időszakban valószínűleg gyakrabban, télen viszont ritkábban fogják összegyűjteni a konyhai hulladékot.

