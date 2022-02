Elindult a választási kampány Nagymegyeren, az egészségügyi központ felújításáról vitáztak a képviselők

Az év végén derült ki, hogy a város nem járt sikerrel az egészségügyi minisztérium kiírásán, Nagymegyer helyett a szomszédos Ekecs kapott támogatást a rendelőintézet felújítására. A város fellebbezett a döntés ellen, a minisztérium válaszára várva Holényi Gergő polgármester felvetette, hogy kedvezőtlen döntés esetén a testület jóváhagyásával önerőből láthatnának hozzá a munkának, a költségeket a tartalékalapból fedeznék.

„A nagymegyeriek megérdemlik. A projekt és az építési engedély is megvan”

– mondta a vitában a polgármester hozzátéve, hogy az önkormányzat ülésein mindig felvet majd egy-egy ilyen ötletet. Pongrácz Kálmán képviselő válaszában kifejtette, hogy nemcsak jobb központot, hanem jobb egészségügyi ellátást is érdemelnének a lakosok. „A testület már rengeteg beruházást megszavazott az elmúlt években. Jó lenne látni, hogy ezek elkezdődnek, vagy legalább történik velük valami” – kontrázott a képviselő, aki szerint a polgármester így próbálja legalizálni azt, amit nem hagyott jóvá a testület. Ezután vita bontakozott ki az egészségügyi ellátás minőségéről, amelyet Holényi Gergő szerint nem tudnak befolyásolni, viszont a körülményeket, amelyek között dolgozni kell az orvosoknak igen. Varga Albin képviselő megjegyezte, nem tudják, mennyi forrás van a tartalékalapban. Leszögezte, hogy nincs e felújítás ellen, de megvárná a minisztérium válaszát.

„Tudom, hogy a választási évben nagyot kell dobbantani” – mondta a képviselő, aki közbeszerzés esetén átlátható pályázatot és kommunikációt vár el. A polgármester elutasította, hogy kampányolna, szerinte a vita lehetőséget ad arra, hogy elmondhassák véleményüket a képviselők. A projekt beadásához tizennégy orvos nyilatkozatára volt szükség, miszerint elérhető lesz az ellátásuk a befektetés után. Holényi szerint azért is hiányoznak az orvosok a városból, mert nem sikerült felújítani a rendelőintézetet. Varga Albin a tizennégyes listát is kétségbe vonta, frissítésre szorul. „Kérdezzük meg őket is, és kezdjük el oldani a projektet” – szögezte le Varga.

A vitába bekapcsolódó képviselők egyetértettek abban, hogy szükség van a felújításra, és támogatnák a projektet. Előbb azonban azt szeretnék látni, hogy a többi, már jóváhagyott beruházás is elindul. Sziszák József képviselő alibizmusnak nevezte a polgármester eljárását megemlítve több olyan tervet, amely az elmúlt években felmerült, mint például az ipari park, az autóbusz-megálló és az egykori gyerekotthon kérdése. „Mehetünk sorban, hogy alibista módon döntsünk az utolsó pillanatokban. Ez színjáték” – zárta Sziszák József.