Elhúzódó óvodafelújítás

NEMESKAJAL | Az első számításoknál több mint harminc százalékkal többe kerül az óvoda bővítése. Az elhúzódó ügyintézés miatt a község kénytelen volt áthidaló kölcsönt felvenni, hogy a megemelkedett árak mellett is felújíthassák az épületet.

Nemeskajal község 2017-ben nyert támogatást az IROP program keretében óvodabővítésre és -felújításra, a munkát mégis csak idén májusban tudták elkezdeni. Az óvodát ideiglenesen a helyi kultúrházba köktöztették át, és várhatóan októberig még oda fognak járni a gyerekek. Madarász Pétertől, a település alpolgármesterétől megtudtuk, a közbeszerzés, illetve a róla szóló törvény miatt húzódott el a felújítás.

Közbeszerzések sora

“Háromszor kellett meghirdetnünk a közbeszerzési eljárást. Először 2017 májusában két cég jelentkezett. Az egyiket ki kellett zárnunk, mert nem teljesítette a feltételeket. Ezután a Közbeszerzési Hivatal (ÚVO) beszüntette a közbeszerzést. Másodszor, 2018 decemberében már több cég jelentkezett. A legalacsonyabb árat kínálót kizártuk, mert a kínálat hiányosságokat tartalmazott és a pályázó nem tudta megfelelően pótolni azokat. A sorban a második céggel 2020 februárjában aláírtuk a szerződést, de júliusban visszalépett. A közbeszerzési törvény azonban a szerződés aláírása után nem engedi, hogy ha valaki visszalép, akkor a sorban következő céggel lehessen új szerződést aláírni. A Közbeszerzési Hivatalhoz fordultunk. Abban bíztunk, hogy mivel gyerekekről van szó és az épület is rossz állapotban volt, ráadásul már ki is ürítettük az épületet, ezért kivételt kaphatunk, de sajnos nem így történt, a tanévnyitóra vissza kellett pakolnunk mindent. A harmadik közbeszerzés 2021 elején volt, a nyertes cég május 8-án el is kezdte a munkát. Három hónapos határidőt vállaltak, de mivel régi épületről van szó, egy hónap halasztást kaptak az előre nem látható, felmerülő pluszmunkák miatt. A legutolsó közbeszerzés előtt a Közegészségügyi Hivatal előírásai miatt további kiadásokat kellett beszámítani a költségvetésbe, a saját költség oldalra” - részletezte Madarász Péter.

Emelkedő költségek

Az átépítés így nagyjából 150 ezer euróval fogja meghaladni az eredeti költségvetést, vagyis a pályázaton elnyert 200 ezer helyett 350 ezer euró lesz csak az épület teljes felújítása: fűtési és elektromoshálózat-, tetőcsere, új nyílászárók, szigetelés, talajburkolat. Ehhez jön még az udvar rendbetétele, amit a munkagépek tönkretettek, a járda, a kerítés megépítése, a külső területrendezés. Az alpolgármester szerint ilyen esetekben szükség lenne az állam részéről, megyei szinten, vagy a minisztérium által, valamiféle kompenzációs mechanizmusra. “Az, hogy ennyire elhúzódott az óvodafejlesztés, a tökéletlen törvények, hosszú ellenőrző folyamatok miatt van, a község részéről minden az előírások szerint történt. Amikor próbáltuk sürgetni az ügyintézést, olyan választ is kaptunk, hogy kevesen vannak az ellenőrző részlegen. Azok az árak, amelyekkel 2017-ben számoltunk, mostanra jócskán megemelkedtek. A község több fejlesztést is tervez, például a főteret szeretnénk felújítani, egy többfunkciós pályát szeretnénk építtetni, nem lenne jó, ha az óvoda felújítása a többi fejlesztés kárára történne. Kénytelenek voltunk áthidaló kölcsönt felvenni, hogy ősszel újraindulhasson az óvodai ellátás” - egészítette ki. Az 1550 lakosú Nemeskajalon két osztályos óvoda működik, egy-egy magyar és szlovák csoportba összesen 49 gyermek jár. Az óvoda bővítésével 64-re emelkedik a férőhelyek száma.