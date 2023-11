Elhunyt Nagy Dezső, a gyógynövények nagy tudója

Volt szerencsém végighallgatni Nagy Dezső utolsó előadását Csallóköznádasdon, ahol lelkes volt és bizakodó, nagy örömmel tekintettel a jövőbe. Újabb közös gyógynövénytúrát szerveztek Lengyel Linettel, akivel már három éve tartják a kapcsolatot és akivel már sok-sok közös túrán vett részt Csallóköz-szerte. A rendezvényen a közönség soraiból is többen megszólították, kérdéseket tettek fel, akiknek készségesen és körültekintően válaszolt is.

„Fitoterapeutaként találkoztam Dezsi bácsival, akit 3 évvel ezelőtt ajánlottak nekem. Azóta együtt jártunk a természetbe. Elméletben mindent tökéletesen tudok, vizsgáztam is gyógynövénytanból, de kint a terepen mi ezt nem tanultunk, ott nem volt tapasztalatom. Azért kerestem fel őt, hogy ebben segítsen, hogy átadja a tudását. Végül bevezetett az ő saját helyeire is, ahol a legjobb gyógynövényeket találtuk”

– mondta el Lengyel Linett fitoterapeuta, kineziológus, Nagy Dezső patronáltja.

„Nagyon tisztelem a nagytudású embereket, akiktől lehet tanulni és ő egy annyira közvetlen ember volt. Sugárzott belőle az, hogy amit tud, azt szereti átadni. Nem volt irigy a tudására. Ő pont azon volt, hogy minél több ember megismerje azoknak a növényeknek a gyógyhatását, amik körülöttünk vannak és csak le kell hajolni értük. Most is olyan nagy elánnal jött a rendezvényünkre, már terveztük a jövőbeni túrákat, a beadott pályázatokat is átbeszéltük”

– mondat el Bóna Zsuzsanna, Csallóköznádasd polgármestere, a szombat délutáni rendezvény főszervezője.

Nagy Dezső korábban is már járt már a faluban. Egy nyári táborban tartottak közös előadást Lengyel Linettel, akivel a gyógynövények áldásos hatásait mutatták be a gyerekeknek. Ez egy nemzetközi tábor volt, ahol a falu testvértelepülései is részt vettek, majd kimentek közösen a környező erdőbe, tisztásra, ahol az ott megtalálható gyógynövényeket össze is gyűjtötték.

„Azzal búcsúztunk el egymástól, hogy a nevemen szólított és azt mondta, ha bármilyen tea kellene valamire, jöjjön el hozzám, összekeverem, megmutatom, miképp csinálom. Csak szóljon, bármikor segítek”

– emlékezett vissza szomorúan a hétvégi búcsúra a polgármester.

Nagy Dezső legalább 70 éve tanult a gyógynövényekről. Már kisgyermek korában kijárt a nagymamájával, akivel szorgalmasan szedte a gyógynövényeket. Miközben rótták az utakat, folyamatosan tanította unokáját, elmesélte neki egytől-egyig, hogy melyik növény, mire való és hogy kell szedni.