Elásott csecsemőt találtak egy érsekújvári családi ház udvarában

Ma már a borzalmak házának nevezik Érsekújvárban azt a Murgaš utcai, jócskán lelakott, lepusztult családi házat, ahol a 39 éves Andrea élt az élettársával és három gyermekével. Lucka 2018 decemberében született, de tavaly júliustól a szomszédok nem látták, a gyermeknek a kiságya, ruhái, játékai is eltűntek. Az egyik rokon, akinél az anya korábban meghúzta magát azt állította a kereskedelmi televízió egyik munkatársának, hogy rendszerint kék-zöld véraláfutások voltak a nő arcán, aki időnként koldulni járt a közeli bevásárlóközpont elé. Sem a férfi, sem a nő nem dolgozott, a gyermekgondozási segélyt az elhunyt kislány után is rendszeresen felvették. Amikor az utcabéliek érdeklődtek a kislány holléte felől, mindig azt a választ kapták, hogy Lucka alultáplált volt, gyengélkedett, ezért kórházban fogták. A város ipari negyedében lévő utcában csak kevesen tartották a kapcsolatot a családdal, csak annyit észleltek, hogy a szülők gyakran hagyják magukra a gyerekeket, egyesek szerint az apa azokat is bántalmazta, rettegésben éltek. A szociális dolgozók felvették a kapcsolatot a gyerekorvosokkal, de a kislányról senki nem tudott semmit, ezért kapcsolatba léptek a rendőrséggel. Az anya állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy a kislány élettelen testére ő talált rá, és ijedtében ásta el. A rendőrség mindkét szülőt kihallgatta a hétvégén, az anyát végül elengedte, az apát emberölés vádjával letartóztatták. A pénteken talált csecsemő holttestéről a boncoláskor kiderült, súlyosan bántalmazták, erőszakos halállal halt meg. Az anya, aki Luckát követően még egy kislányt szült, néhány éve élt az élettársával, de a korábbi kapcsolatából is volt már két gyereke, azok az apjuknál maradtak, ő gondozza és neveli őket.

„Emberölés vádjával indult eljárás az apa ellen a bizonyítási folyamat alapján” – nyilatkozta Renáta Čuháková nyitrai rendőrségi szóvivő. Az anya másik két gyerekét hivatásos nevelőszülőknél helyezték el. (noviny.sk, szaz)