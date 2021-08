Egyszerűbb lesz megszabadulni a konyhai hulladéktól

Érsekújvári kezdeményezés

Eddig a Bethlen Gábor utcai gyűjtőudvarba hordhatták az érsekújváriak a bio-hulladékot, ahol újabb zsákot kaptak. A városi hivatal honlapján a napokban értesítették a lakosokat, hogy a lakóházakban élők úgynevezett kezdőcsomagot kapnak, egy tízliteres vödröt és hetvenöt darab, azaz három tekercs zsákot. Ezeket év végéig, valamint jövő évben használhatják a konyhai hulladék begyűjtésére. „A kezdőcsomagot a városi hivatal előcsarnokában vehetik át a lakosok augusztus 16-tól 27-ig, 8 és 12, valamint 13 és 18 óra között. A lakástulajdonosok és a bérlők nevében a házfelügyelő is átveheti a csomagot. Ha valaki nem tudja személyesen átvenni, az önkormányzat előzetes egyeztetést követően házhoz is szállíthatja a lakosoknak a küldeményt. A konyhai hulladék gyűjtésével kapcsolatos tájékoztatást kifüggesztik a lakóházak bejárataiba” – áll a városháza felhívásában. A családi házakban élők számára chippel ellátott vödröket rendelt a város. A rendszer jóvoltából az önkormányzatnak kellő áttekintése lesz arról, melyik háztartás milyen mennyiségű konyhai hulladékot termelt. A vödröket augusztus 25 és szeptember 1 között adják át a lakosoknak. A lakótelepeken 1 100 literes konténerekbe gyűjtik be a lakosoktól a konyhai hulladékot, a családi házak elől hetente egyszer szállítják el.

Lévai fejlemények

Idén év elejétől a legnagyobb változások Léván a szemét gyűjtése, illetve elszállítása kapcsán éppen a biológiai hulladék kapcsán történtek. A családi házak elől csak évi két alkalommal, tavasszal és ősszel szállítják el a faágakat és a lekaszált füvet. A konyhai hulladékot, biológiailag felbomló szemetet (BRKO) idén áprilistól már speciális szemétgyűjtő ládákba rakhatják a lakosok. Május 17-től kezdték meg próbaüzemben a biológiai hulladék osztályozását a járási székhelyen. A családi házakban élők speciális barna kukákat kaptak, a szemetet kéthetente szállítják el minden páratlan héten. A BRKO bevezetése óta tilos a kommunális hulladékra szánt szemétgyűjtőkbe, vagy azok mellé biológiai hulladékot rakni. A kommunális hulladékot ritkábban, csak kéthetente, minden páros héten szállítják el. Ha valakinek több biohulladéka gyűlik össze, azt a gyűjtőudvarba kell elszállítania, vagy házi komposztálót kell építeni a kertben. Léván a lakóházak közelébe 240 literes speciális barna konténereket helyeztek ki a biológiai hulladékra és kéthetente szállítják el a szemetet. A háztartásokba 7-10 literes kukákat juttatnak el, melyeket júniustól vehetnek át a lakosok munkanapokon 10 és 16 óra között, a Mező utcai nyugdíjasok klubjában. Arra kérik a lakosokat, ügyeljenek arra, hogy csomagolóanyag nélkül dobják be a speciális szeméttárolóba az ételmaradékot.



Vágsellyei kísérleti projekt

A biohulladékot a vágsellyei családi házak elől pénteken, a Vágvecse városrészben szombaton szállítják el. Elsőként a Vág lakótelepen vezették be a biohulladék osztályozását a városban, a Partizán, a Kör, a Felső, a Vajanský, a Bottova, a Nešporova és a Csehszlovák hadsereg utcákban. A féléves projekt idejére 120 literes barna szeméttárolókat helyeztek ki a lakóházakhoz, amelyeket rendszeresen cseréltek és tisztítottak. Dajana Hanesová, a városi hivatal szóvivője arról tájékoztatta a sajtót, hogy a város vezetése elégedett a próba-szelektálás eredményeivel. A lakosok fegyelmezetten álltak hozzá a biohulladék osztályozásához és első körben mintegy 1,5 tonna konyhai hulladékot gyűjtöttek össze. Csak néhány esetben fordult elő, hogy műanyag flakonokat, vagy zacskókat találtak a biohulladék között. Külön figyelmet fordítanak Vágsellyén a használt étolaj begyűjtésére, mert korábban több használt olajjal töltött flakon került a szeméttárolókba. A lakosok a használt étolajat leadhatják a gyűjtőudvarban, vagy a Nyitrai úton lévő Slovnaft benzinkúton. Egy üveg ecetet kapnak cserébe, ha öt liter használt étolajat adnak le, új flakon étolajat kapnak.

Az önkormányzatok bíznak abban, hogy a lakosok egyre aktívabban és tudatosabban vesznek részt a konyhai hulladék osztályozásában. Fontosak a környezetvédelmi szempontok és az sem mellékes, hogy jóval kevesebb pénzt kell majd fizetniük a szemét elszállításáért, annak feldolgozásáért.