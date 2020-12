Egyelőre egy tesztelőpont működik Gútán

Hétfőn még úgy tűnt, a héten egymás után mindjárt két mintavételi pont is megnyílhat Gútán, ám végül csak az egyik helyen kezdődött el a munka.

Komárom/Gúta/Ógyalla/Naszvad | Hétfőn még úgy tűnt, a héten egymás után mindjárt két mintavételi pont is megnyílhat Gútán, ám végül csak az egyik helyen kezdődött el a munka.

Gútán a Béke utca 132/A szám alatti többfunkciós épületben az eredetileg is tervezett szerdai napon végeztek először antigénes koronavírus szűrést 70 személyen. Ezen a héten 10:00 és 14:00 között tartanak nyitva, december 14-étől azonban már 18:00-ig tudják majd fogadni az érdeklődőket – tájékoztatta lapunkat Helena Uríčková, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) epidemológusa. Egyelőre nem világos, hogy a másik potenciális mintavételi pont, amely a Jánošík utcában található mentőállomáson lenne, miért nem tud megnyílni. Valamilyen oknál fogva az egészségügyi minisztériumnál megakadt az engedélyeztetési folyamat.

Ami a járás másik két kisebb városát illeti, ott egyelőre nincs kilátásban újabb szűrőállomások felállítása. Peter Závodský (független) ógyallai polgármester érdeklődésünkre elmondta, semmilyen információja nincs arról, hogy a városban működő egészségügyi szolgálatók közül bármelyiknek is szándékában állna ez. Hasonló helyzetről számolt be Naszvad polgármestere, Molnár Zoltán (független) is, mindazonáltal hozzátette, egy mintavételi pont felállítása „nem volna számunkra közömbös”, illetve el tudja képzelni, hogy felmérik a helyi igényeket és lehetőségeket.

Nyitra megyében egyébként jóval 10 ezer fős alatti településeken is vannak szűrőállomások, így Zselízen, Udvardon vagy a bő 1400 lakosú Lekéren is akad erre példa. Helena Uríčková ezzel kapcsolatosan elmondta, csak az adott kritériumoknak kell megfelelni, lényegében bármelyik településen működhet mintavételi pont. Ami a RÚVZ-t illeti, gyorsított eljárásban dolgozzák fel szűrőállomás nyitására vonatkozó kérvényeket. Elmondta, a járásban az ímelyi alapiskolától érkezett hozzájuk arra vonatkozó kérvény, hogy egy ideiglenes mintavételi pont segítségével tesztelnék le a diákokat és a szülőket, ám végül az elégtelen mértékű érdeklődés miatt visszamondták.