Egy nagy családként működik az izsappusztai szociális otthon (VIDEÓ és KÉPEK)

Paxián Zsuzsanna 1990-ben jött az otthonba, ennek már 33 éve. A 43 fő befogadására alkalmas férfi intézet jelenleg is teljes kapacitással működik.

„Mivel ez egy régi kastély, nem tudjuk a standard 2-3 ágyas szobákat megvalósítani itt. Többágyas szobákban helyezzük el a lakókat. Amikor valaki ide bekerül, mi leszünk a családja, mert sajnos azokat, aki ide bekerül, már nem nagyon látogatja a saját családja, csupán egy-egy lakó után járnak el. Ránk vannak utalva mindenben, akkor is ha problémájuk van, vagy ha valamit szeretnének”

– fejtette ki látogatásunkkor lapunknak Paxián Zsuzsanna. Hozzátette, hogy büszke kollégáira, hiszen minden itt dolgozó nővér, kolléga nagyon megértő és empatikus a lakókkal szemben.

„Nagyon nehéz munka ilyen betegekkel dolgozni, elengedhetetlen az együttérzés. Különféle diagnózisú lakóink vannak, például autista, Down-szindrómás, vagy skizofréniával diagnosztizált betegek és más mentálisan sérült lakók is. De mindeközben ők nagyon szerető emberek. Aki jó hozzájuk, annak ezt ők is viszonozzák, és nagyon ragaszkodóak is. Ez volt az, ami engem nagyon megfogott”