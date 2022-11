Egészségkárosultak nappali intézménye

A 10 fő összkapacitású központba olyanok érkezhetnek, akik demenciában, Parkinson-, vagy Alzheimer-kórban szenvednek, pervazív fejlődési rendellenességgel küszködnek, vagy szklerózis multiplex-szel, illetve pszichoorganikus szindrómával élnek.

Az intézmény megalapításának ötlete onnan eredt, hogy már évek óta foglalkozunk betegszállítással. Van több autónk járóbetegek részére és egy átalakított, hidraulikus rámpával felszerelt, tolókocsi mozgatására alkalmas járművünk is. Európai uniós projekteken keresztül gondozói szolgáltatással is foglalkozunk, a gondozásra szoruló személy otthonában. Tudni kell, hogy ennél az intézménynél pontosan meghatározásra került, hogy milyen diagnózisú kliensek látogathatják. A szükséges átalakítások utolsó simításainál tartunk, túl vagyunk a hivatalos engedélyeztetésen, úgyhogy januártól megkezdhetjük a működést.

– mondta Czére Silvia, a Občianske združenie Pro Bono Polgári Társulás elnöke, az intézmény vezetője. A jelentkezéshez szükséges dokumentáció kitöltésében is szívesen segítenek.

Három hete kezdék el hirdetni a lehetőséget és vannak, akik már le is adták a jelentkezési dokumentációt a VÚC nagyszombati hivatalába. Ott adják ki ugyanis a határozatot, ami alapján a kérvényező jogosul az intézmény látogatására. Eddig 5 hely foglalt. A klienseket szakképesített gondozónők látják majd el.

Egy idősek otthonával szemben, ahol 24 órás felügyelet van, és arra az időre oszlik el az ellátás, mi egy nappali ambuláns intézmény leszünk minimum 8 órás nyitvatartással, ami azt jelenti, hogy reggel jönnek és délután mennek haza a gondozottak. Szolgáltatásaink a jelentkezők egészségügyi állapotához és igényeihez igazodnak. Célzott foglalkozásokat tervezünk ezekre a speciális diagnózisokra. Napi étkezést is biztosítuk.

– emeli ki Czére Silvia.

Járművük tolókocsi szállítására is alkalmas (Forrás: Czére Silvia)

Az intézmény Bős belvárosában, egy családi házban kapott helyet, mely a polgári társulás vezetőinek hagyatéka és szerették volna jó célra használni. Az épületben található belső helyiségeken kívül van egy udvar is.

Az intézmény fenntartását Nagyszombat megye és a minisztérium biztosítja. Nem tudjuk még, hogy januártól milyen gazdasági helyzetben leszünk, de mindenképp szeretnénk megmaradni az eredeti koncepció mellett, miszerint csak az étkezést kelljen fizetni.

– hangsúlyozza.

Ha a központ nem tudná bősi lakosokkal megtölteni az intézményt, szívesen fogadnak olyanokat is, akik a környékbeli községekből érkeznek. Amennyiben betegszállítást is igénybe vennének, a felmerülő költségek fejében a polgári társulás ezt is biztosítja.