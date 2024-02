Dübörög az influenzajárvány, ennek ellenére a szülők sokszor betegen járatják a gyerekeket iskolába

„2024 5. hetében összesen 12 421 akut légúti megbetegedést regisztráltunk. Ezek közül 1548 influenzaszerű megbetegedés volt” – derült ki a RÚVZ múlt heti jelentéséből. A hivatal szerint az influenzaszerű megbetegedés előfordulása 24,8 százalékkal nőtt az előző héthez képest, az akut légúti megbetegedések száma pedig közel 6 százalékkal emelkedett. Utóbbiból a legtöbbet a Nagymihályi járásban regisztrálták. A hivatal nyilvántartása szerint komplikált lefolyást 390 személynél tapasztaltak, ami az összes akut eset 3,1 százalékát jelenti. A fertőző betegség miatt az oktatási folyamat 59 óvodában és iskolában szünetelt: az Iglói járásban nyolc óvoda, a Kassai-vidéki járásban hat, a Tőketerebesi járásban öt, a Nagymihályi járásban három, a Rozsnyói járásban egy, a Szobránci járásban kettő, a Kassai járásban pedig tíz óvoda hirdetett influenza-szünetet. Az általános iskolákat illetően a Tőketerebesi járásban nyolc, a Kassa-vidéki járásban hat, a Nagymihályi járásban öt, a Szobránci járásban kettő, a Gölnicbányai, a Kassai és a Rozsnyói járásban pedig egy-egy iskolát kellett ideiglenesen bezárni.

Felelőtlen szülők

Az általunk megkérdezett alapiskolák és óvodák igazgatói szerint elsősorban az is jócskán súlyosbítja az influenzajárvány lefolyását, hogy a szülők nagyon sok esetben a beteg vagy a betegségből még csak részben kigyógyult gyerekeket is beadják az egészséges vagy a betegségből már teljesen kigyógyult gyerekek közé. „A közegészségügyi hivatal a mi óvodánk esetében a hétvégével együtt egy öt napig tartó influenza-szünetet rendelt el, de ha tudtam volna, hogy a beteg gyerekek száma továbbra is magas lesz, valószínűleg még múlt hét végéig zárva maradtunk volna. Nálunk 20 kiscsoportos és 18 nagycsoportos gyerek van, de voltak olyan napok, amikor a két osztály összességében a 20-as létszámot sem ütötte meg. Van néhány gyerek, akiket a szülők februárban inkább be sem adják az oviba, viszont olyanokból is bőven akad, akiket a szülők sajnos betegen hoznak vissza, vagy ami még rosszabb, a betegség nyilvánvaló jelenléte ellenére ki sem vesznek az oviból. Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány sújtotta hónapok a szülőket is megviselik, tudjuk, hogy a hetekig tartó betegség után sokan már nem tudják hova tenni a gyerekeket, de sajnos az sem megoldás, hogy betegen hozzák vissza őket. Nem csak az iskolatársaikat fertőzik meg, hanem szélsőséges esetben a tanárokat is, s legtöbb esetben az egészséges gyerekek szüleinek hétköznapjait keserítik meg, hiszen előbb vagy utóbb a többiek is megfertőződnek. A folyamatos hiányzások miatt a tantervet sem tudjuk tartani, s mivel a csoportokat is összevonjuk, csak általános foglakozásokat tartunk” – közölte lapunkkal Mózes Angéla, a kassai református magyar óvoda igazgatója. Ezeket a problémákat az egyik nagykaposi óvoda vezetősége is megerősítette lapunknak, náluk az elmúlt hetek során szintén a felére csökkent a gyerekek száma, ezért négy napra náluk is bezárták az óvodát. „Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a gyereket tüsszögéssel, erős köhögéssel hozzák be, de jöttek már be hozzánk lázas gyerekekkel is. Ennek ellenére azt állítják a szülők, hogy a gyerek csak tetteti magát, vagy hogy nem is beteg. A héten szerencsére már jóval kevesebb a hiányzó” – nyilatkozta az Új Szónak az egyik meg nem nevezett nagykaposi óvoda igazgató-helyettese.

Javul a helyzet

A megye keleti csücskében, a Bodrogköz központi városától nem messze található bélyi alapiskolában február első hetében szintén szünetelt az oktatás az influenzával megfertőződött gyerekek hirtelen megnövekedett száma miatt. Ahogy azt az Új Szónak Kalinák Szabolcs, a bélyi magyar tanítású alapiskola igazgatója elmondta, az iskola mintegy 180 diákjából valamivel több mint 80-an hiányoztak. „Mivel a gyerekek közel fele hiányzott, február másodikától hetedikéig szüneteltettük az oktatást. A gyerekek legtöbbjénél influenzás fertőzés okozta a problémát, de még így is sikerült sikeresen lezárni az első félévet, ugyanis a járvány csak a bizonyítványok kiosztása ért el minket. A Bodrogközben egyébként továbbra is terjed a sárgaság, de ez a fertőzés eddig szerencsére nagy ívben elkerülte az iskolánkat. A múlt héten azonban már jóval kevesebb beteg gyereket regisztráltunk, a tegnapi naptól fogva pedig szinte már teljes létszámban folytatódott az oktatás” – közölte lapunkkal Kalinák Szabolcs azzal, hogy míg az előző tanéveket jócskán megnehezítették a világjárvány miatt bevezetett korlátozások, az idei tanévet már jóval felszabadultabban és nagy örömmel kezdték.

Fontos a megelőzés

Bármennyire is egyértelmű és természetes a testi épségünkről és az egészségünkről való törődés, a mai rohanó világban könnyedén megfeledkezhetünk azokról az egyszerű óvintézkedésekről, amelyekkel akár a most terjedő légúti betegséggel szemben is ellenállhatóbbá tehetjük szervezetünket. A Királyhelmecen praktizáló, saját orvosi rendelőjét márciusban megnyitó Nagy Csatlós Zsófia kezelőorvos szerint jó, ha már ősszel nekilátunk az immunrendszerünk megerősítéséhez. „Nagyon fontos, hogy ne a baj beálltakor, hanem lehetőség szerint már szeptemberben, az őszi időszak beálltakor nekilássunk szervezetünk odafigyelésére. Nagyon fontos a megfelelő C- és D-vitamin bevitel, az elegendő mozgás, a kellő mennyiségű folyadék fogyasztása, s nem utolsó sorban a friss levegőn való tartózkodás. A házon belül tartózkodás során figyeljünk oda a rendszeres szellőztetésre, hiszen odabent, a zárt levegőn is gyorsan terjednek a baktériumok és az abból eredő betegségek. De ha már a gyerek elkapja a betegséget, akkor egy több generációs család esetében általában a testvérek, azt követően a szülők és a nagyszülők is könnyedén megfertőződnek. Egy intenzívebb influenzajárvány során általában pár nap leforgása alatt szinte minden családtag elkapja a betegséget, a most tapasztalt felmelegedés pedig még inkább segíti a betegség terjedését. A kezelésben továbbra is kulcsfontosságú az elegendő folyadékbevitel. Ez a gyerekeknél még fontosabb tényező, hiszen az influenzát az ő esetükben sokszor egy hasmenéses betegséggel is össze lehet téveszteni, amikor nagy szükség van a folyadék folyamatos pótlására. És mivel az előző éveket a koronavírusos fertőzés dominálta, a jelenleg tapasztalt influenzajárvány sokakban azt az érzést vagy gondolatot keltheti, hogy ismét ezt a betegséget kapták el. Míg egy közönséges tavaszi megfázásnak viszonylag lassú lefolyása van, és általában torokfájást észlelünk, az influenzás vagy a koronavírusos fertőzés esetében szinte egy nap alatt lerobban a szervezetünk: megjelenik a fejfájás, a láz, a hidegrázás és fájnak az ízületek is. Míg a koronavírust régebben könnyebb volt megkülönböztetni az influenzától, manapság már nagyon hasonlóak a tünetek, éppen ezért ilyen panaszok esetében fontos jobban odafigyelni magunkra, nehogy a betegség drasztikusabbá fajuljon” – zárta Nagy Csatlós Zsófia.