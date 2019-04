Csúfítja a városképet az egykori nővérszálló

Az egyik a megyei tulajdonban lévő, és a Nemocnica Komárno Kft. által működtetett kórház útjainak rendbetétele, a másik a kórház területén évek óta üresen álló egykori nővérszálló további sorsa. A harmadik pedig a város és Nyitra megyei önkormányzat között kötendő bérleti szerződés a Zichy-palotában lévő, a Duna Menti Múzeum által használt termekre.

Útfelújítás a kórház területén

Keszegh Béla a megyei képviselőknek írt levelében rámutat, hogy a kórház területén belül nagyon rossz az utak állapota, ami már a betegszállításban is gondot okoz. Ezért arra kéri a megyét, mint tulajdonost, hogy sorolja be az éves útfelújítási csomagba ezeket az utakat, hiszen a járás valamennyi polgárát érintő problémáról van szó. Viola Miklós (MKP), a megyei önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke lapunknak elmondta, nem új keletű a probléma, és igyekeznek is oldani. „A megyei hivatal vagyonjogi osztályával közösen áttanulmányoztuk azt a keretszerződést, amely a megye, mint tulajdonos, valamint a kórházat működtető Nemocnica Komárno között van érvényben – tájékoztatott Viola Miklós. – Eszerint a kórház területén lévő utak javítása a működtető kötelessége. De a megye is kész besegíteni, most zajlanak az egyeztetések a megye, a kórház és a regionális útkezelő között, hogy ki milyen arányban részesedne a költségekből.” A tervek szerint az útjavításokat a belgyógyászati pavilon teljes felújításának befejezését követően végzik el.

Nővérszállóból kollégium?

Évek óta üresen áll, és a városképet is csúfítja az egykori nővérszálló mára teljesen lepusztult épülete. A Petőfi utcára nyíló ingatlan sorsáról Keszegh Béla már tárgyalt Miroslav Jaška kórházigazgatóval, aki jelezte, nincs szükségük rá. A polgármester ezért azzal a javaslattal élt, hogy az épület tulajdonosa, a megye, alakítsa azt át diákszállóvá. „Az ötlet abból is adódott, mivel az új előírások szerint a szálláshelyeken, beleértve a kollégiumokat, egy lakóra nagyobb térnek kell jutnia, ami azt jelenti, hogy a meglévő kollégiumokban kevesebb diákot tudnak majd elhelyezni – mutatott rá a polgármester. – Ez a változás elsősorban a Selye János Gimnáziumot érinti hátrányosan, amelynek nincs saját kollégiuma, és diákjai várhatóan kiszorulnak az Ipari kollégiumából.” Andruskó Imre gimnáziumigazgató elmondta, hosszú távon természetesen az lenne a legjobb számukra, ha lenne saját kollégiumuk, de addig is, amíg ez az ötlet valósággá válik, igyekeznek megoldást találni diákjaik elhelyezésére. Egyeztetnek a fenntartó megyével, a Selye János Egyetemmel – amelynek több kollégiuma is van –, az Iparival és a Marianum Egyházi Iskolaközponttal is.

„Ennek az ügynek a rendezése még eléggé kezdeti stádiumban van, de keressük a lehetőségeket – mondta Viola Miklós. – Az egykori nővérszálló is része a megye és a kórház működtetője közti keretszerződésnek, tehát először is a szerződés hatálya alól kell kivonni. Aztán lehet gondolkodni azon, hogy a megye milyen forrásból tudná felújítani, esetleg eladni.”

Túl magas a bérleti díj

A harmadik témakör a város és Nyitra megye közt kötendő bérleti szerződés a Zichy-palotabeli termekre, amelyeket a Duna Menti Múzeum használ. A megye és a város közti 5 éves bérletei szerződése április végén lejár. Eddig a megye jelképes egy euróért bérelte az 1390 négyzetméteres területet és csak a rezsiköltségeket kellett állnia. A komáromi városi képviselő-testülte viszont úgy döntött, hogy a jövőben évi 40 euró/négyzetméter bérleti díjat kér érte, ami az ingatlan egyéb részeire vonatkozó legalacsonyabb kikiáltás ár. A határozat elfogadásakor az volt a legfőbb érv, hogy a városnak, mint tulajdonosnak jelentős összeget kell költenie az épület felújítására, a tetőjavításra. Keszegh Béla rámutatott, hogy a város nem nyereséget szeretne a bérbeadásból, csupán a felújítás terheit szeretné megosztani a múzeum fenntartójával. Az évi 55 600 eurót ugyanis teljes mértékben visszaforgatnák az épület felújításába.

Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője úgy látja, a város túl magas bérleti díjat kér. „Frakciónk igyekszik segíteni a városnak, de a határ nem lehet a csillagos ég – mondta. – Tárgyaltunk a megyei hivatal illetékeseivel, és annyit sikerült elérni, hogy a bérleti díj legfeljebb akkora lehet, mint amennyit Nyitrán fizet az ingatlanok bérléséért a megye. Ez pedig csupán 35 százaléka a Komárom által kért összegnek, azaz évente maximum 14 euró/négyzetméter.” Farkas Iván arra is felhívta a figyelmet, hogy a Duna Menti Múzeum az utóbbi öt évben 40 ezer euró értékben hajtott végre beruházást a Zichy-palotában. Ráadásul az épületben éppen Komárom 1849-től 1945-ig terjedő történelmét bemutató, valamint a város két híres szülöttjének, Jókai Mórnak és Lehár Ferencnek emléket állító kiállítás látható. „Úgy érezzük, nem ildomos a város történelmét bemutató tárlat helyszínéül szolgáló épületet egy kalap alá venni a vendéglőkkel, sörözőkkel, egyéb vállalkozásokkal” – tette hozzá Farkas Iván.

A helyzetet mielőbb rendezni kell, város és a megye közti szerződés ugyanis április végén lejár. Keszegh Béla elmondta, folyik az egyeztetés a megye egyes szakosztályaival. Valószínűsíthető, hogy a város ideiglenesen meghosszabbítja a bérletet a jelenlegi feltételek mellett, amíg nem tudnak megegyezni az új bérleti díjban.