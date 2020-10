Bővülhet az EuroVelo 6 magyarországi szakasza is Komáromnál

A kerékpárút részlete Csicsó és Kolozsnéma között – hasonló hangulatú lesz a túlparti útvonal is. - Vataščin Péter felvétele

A Napi.hu portál hívta fel elsőként a figyelmet a vonatkozó nyílt tenderfelhívásra, amelyet az uniós közbeszerzési közlönyben publikáltak. November 3-áig lehet pályázni a projektre. A közbeszerzés nyertesének a szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap alatt kell elvégezni a munkát azzal a megkötéssel, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam. Ezek az időbeli keretek gyakorlatilag azt jelentik, hogy leghamarabb 2022 első felében fejeződhet be az építkezés.

A Duna közelében

A fejlesztés jelentős előrelépésnek minősülhet majd a tágabb régió kerékpáros úthálozata szempontjából. Az új kerékpárút hossza 13,8 kilométer lesz, amely Ács, Nagyszentjános és Gönyű településeket Dél-Komárommal, pontosabban annak koppánymonostori településrészével fogja összekötni végig a Duna közelében haladva. A kiírás arra utal, hogy módosulhatott az EuroVelo 6 eddigi magyarországi nyomvonala. Az út jelenleg nem erre halad, hanem például az Ács-Nagyszentjános vonalon egy régi, a vasúttal párhuzamosan haladó mellékútra terelték. Ehhez képest várhatóan sokkal látványosabb és barátságosabb variáns lesz a Duna mentére áthelyezett, az 1-es számú főúttól északra elhelyezkedő szakasz, amely a kiírás szerint alapvetően kétféle kialakítással épül: egyfelől vegyesforgalmú, mezőgazdasági forgalmat is biztosító kerékpárosbarát útként, illetve önálló bringaútként, ám mindkét esetben aszfalt burkolatú pályaszerkezettel.

Szűkül a kör

Az útvonal térben gyakorlatilag a Komárom és Kolozsnéma közötti kerékpárút tükörképe. A magyarországi oldalon jelenleg Győr és Gönyű között található egy teljes értékű szakasz, így a beharangozott projekt azt jelenti, hogy a Dél-Komárom-Győr táv teljes egészében kényelmesen bejárható lesz két keréken. Hozzá kell tenni még azt is, hogy a településközti térben már csak az évek óta ígérgetett Győr-Vámosszabadi közti 10 kilométeres szakasz befejezésére van szükség ahhoz, hogy egy 70-80 kilométer átmérőjű „bringakör“ jöjjön létre a Komárom, Dél-Komárom, Győr és Medve érintésével a Duna-szakasz körül. Emellett a rajkai határátkelőhely környékét leszámítva szinte teljesen kész van a Győr és Pozsony közti, a Szigetközön és Mosonmagyaróváron átvezető szakasz is – vagyis belátható időn belül a magyarországi oldalon haladva is eljuthatunk Komáromból a fővárosba kerékpárral.