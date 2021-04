Biztonságos nyitásra tenne kísérletet Komárom

Komárom polgármestere a Ján Mikas országos tiszti főorvosnak küldött levél kezdetén beszámol arról, hogy az önkormányzat milyen erőfeszítésekkel segítette a folyamatos és átfogó tesztelést – amellyel kapcsolatban ugyan vannak kétségeik, ugyanakkor elismerik, hogy a törekvésnek van észszerű alapja is. A szöveg tanúsága szerint mivel „a lakosok még nem látják azt a pontot, amikor visszatérhetnek az életükhöz“, Komárom kísérleti jelleggel „felelősségteljes és biztonságos nyitásra“ tenne kísérletet, igazodva más európai nagyvárosok tapasztalaihoz.

Három feltétel

A nyitás első tényezője valamilyen igazolás felmutatására vonatkozik. Ez lehet az oltási igazolás, a betegségen való átesésről szóló 90 napnál nem régebbi tanúsítvány vagy friss negatív antigén- illetőleg PCR-teszteredményről szóló dokumentum is. A második a biztonságos távolságtartás, a harmadik faktor pedig az FFP2-es maszkok és a fertőtlenítőszerek használata volna.

A három tényező biztosítását az önkormányzat is felügyelné – egyes esetekben például a városi rendőrség segítségével – s ezzel kapcsolatosan engedélyt kér a Közegészségügyi Hivataltól többféle esemény megtartására. A helyi focicsapat mérkőzései, a kültéri kulturális rendezvények vagy a helyi bolhapiac teljeskörű látogathatóságát tenné lehetővé az önkormányzat ilyen módon. Emellett az éttermi teraszokat és a beltéri egyházi szolgálatokat is igénybe lehetne venni. Amennyiben tesztekkel szeretné magát valaki igazolni, akkor a negatív eredményről szóló tanúsítvány csakis aznapi keltezésű lehet.

Pozitív motiváció

„Meggyőződésünk, hogy a nagy számban végzett antigén tesztelésnek – ahogy a szakemberek is javasolják – nem a büntetésre kéne épülni, hanem a jutalmazásra. Nem az ellenőrzés fenyegetettsége tudja bevonni igazán a lakosokat, hanem az a tény, hogy ezzel további lehetőségek nyílnak meg előttük“ – áll a polgármesteri levélben, amely utal arra is, hogy kétséges a koronavírus teljes eltűnése, emiatt pedig fontos megtalálni a biztonságos módját annak, hogy az emberek újra élhessenek. „Mivel a felvázolt javaslat minden olyan racionális szempontot figyelembe vesz, amelyek az eddigi járványügyi intézkedések részei voltak, ezért is bízunk a gyors válaszában. A helyi közegészségügyi hivatal is nagyszerű munkát végez, ezért is bízunk abban, hogy a járványhelyzet kezelésében szorosan együttműködve léphetünk előre“ – zárul a levél.