Betört a hidegfront, riasztást adtak ki az erős szél miatt

Hétfőn néhány óra leforgása alatt a hőmérséklet a délután mért 20 Celsius-fokról estére 1–3 fokra csökkent. A meteorológusok szerint a tegnap késő délután betört hidegfronttal a tavaszi időt a hideg, esős, szeles idő váltja fel, néhol pedig akár havazhat is. Az előrejelzés szerint a következő napokban is hasonló időre van kilátás.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) keddre is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az erős szél miatt. A riasztás Eperjes és Kassa megyében reggel hat órakor, Besztercebánya megyében 12.00 órakor lép érvénybe. A figyelmeztetés Pozsony, Trencsén, Nyitra és Nagyszombat megye egyes járásait is érinti, és előreláthatóan szerda késő délutánig marad érvényben. A széllökések sebessége akár a 85 kilométer/órát is elérheti – tájékoztat az SHMÚ a weboldalán.

Emellett az ország nagy részén borús lesz az égbolt, sok helyen záporra, zivatarra lehet számítani. Havazás eleinte csak a magasabban, később pedig már az alacsonyabban fekvő területeken is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és 12 Celsius-fok között alakul.

