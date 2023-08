Bekeverték az ország legnagyobb fröccsét Jedlik szülőfalujában (VIDEÓ)

A helyi üzemben előállított szikvízből és a helyi szövetkezet olaszrizlingjéből keverték a fröccsöt. Bób János, Szímő polgármestere, a Szímői Jedlik Ányos Társaság elnöke és a rendezvény egyik ötletadója elmondta, a szímői óriásfröccs mára bekerült a szlovákiai rekordok könyvébe. A polgármester öntötte elsőként a bort és ő töltötte fel az óriáskelyhet az utolsó palack szikvízzel, majd megkóstolta a fröccsöt. A vendégek jelképes összeggel fizethettek a perselybe, a pénzt mindig nemes célra használják fel, azúttal a gúgi, Szent Vendel kápolna felújítására. A fröccs öntésében részt vettek az egyes politikai pártok országos és regionális képviselői, a nemes ital keverésében részt vett Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke, Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere, de öntötték a finom nedűt a helyi és járási hivatalok munkatársai, állami intézmények kirendeltségeinek vezetői és a baráti magyarországi települések Mosonszolnok és Tab polgármesterei, Istenes József tervezőmérnök, vagy Csókás Judit és Kondé Nagy Mónika projekt menedzserek, valamint a Brutovszky házaspár, akik Jedlik rokonai és rendszeres résztvevői a Fröccsnapoknak. A Magyarországi Szikvízkészítők Jedlik Ányos Lovagrendjének barátság kelyhében keverték be a fröccsöt, a rend tagjaitól megtudtuk, idén nem használtak fel jeget, mint néhány korábbi évben, hanem jó előre behűtötték a szikvizet és az olaszrizlinget. Bób Péter a berlini KulturNest alapítójaként különleges programot is kínált a Fröccsnapok résztvevőinek, Szímő térképét festették le, és a gyerekek bejelölhetnék, bele festhették kedvenc helyeiket, zugaikat. Domináns színeket és jelentős szerepet kapott a képen a Vág folyó. A Jedlik házban három kiállítást, kézműves vásárt, készségfejlesztő foglalkozásokat kínáló szabadtéri játszóparkot is nyitottak. Nagy sikere volt a pénteki Bikini koncertnek, ma újabb zenei programok várnak a vendégekre. További részletek lapunk nyomtatott számában.