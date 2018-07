Befejeződött a Terminátor 6 dél-komáromi forgatása

Dél-Komárom | Egy hétig zajlott a dél-komáromi ipari parkban, a Nokia egykori csarnokában a Terminátor 6 egyes jeleneteinek forgatása, jövő héten pedig már Budapestre, az Origo filmstúdióba költözik a stáb. A kíváncsi szemlélődők a körülzárt, őrzött forgatási helyszínből csak a lakókocsikat, a kamionokat és a sátrakat láthatták.

Egy gútai építész, vállalkozó azonban a legapróbb részletekig ismeri a forgatási helyszínt, az ő cége építette ugyanis a dél-komáromi díszletet. „Szigorú titoktartási szerződést kellett aláírnom és fényképeket sem készíthettem a forgatásról. Csupán annyit árulhatok el, hogy a belső helyszíneken egy mexikói menekülttábort kellett megépíteni, a külső helyszínen pedig a helikopter-leszállópályát – mondta lapunknak az építész. – Mintegy kétszáz mexikói statisztával dolgoztak. Arnold Schwarzenegger az itt készült jelenetekben nem szerepel, ő majd Budapesten forgat, de rajta kívül szinte valamennyi főszereplőt láthattuk, Linda Hamiltont, Gabriel Lunát, Mackenzie Davist. Ők is és a kaszkadőrök is nagyon közvetlenek voltak. A forgatás idején is bent lehettünk a csarnokban, húsz-harminc másodperces jeleneteket vettek fel, sok-sok ismétléssel.” A vállalkozó elárulta azt is, hogy más filmekhez is építettek már díszletet, legutóbb Vill Smith budapesti helyszíneken is forgatott legújabb, Gemini Man című filmjéhez. A dél-komáromi díszletet három hét alatt kellett felépíteniük, jövő hétfőn pedig már kezdődik a bontása.

A Terminátor 6, igyekezvén elfeledtetni az egyre gyengébb három epizódot, a Terminátor 2 – Az ítélet napja közvetlen folytatása lesz és a tervek szerint 2019 novemberében kerül a mozikba. A történetről annyit lehet tudni, hogy főszereplője egy munkáscsaládból származó fiatal mexikói lány (Natalia Reyes személyesíti meg), aki az utca törvényei szerint nevelkedett és kemény harcossá vált. A rendező Tim Miller, a producerek James Cameron és David Ellison.