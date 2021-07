Baross Gáborról neveztek el parkot Pozsonyban

A 19. századi kereskedelmi és közlekedési miniszterről elnevezett park a Šafárik tér mellett, az Öreg hídtól pár lépésre található. Az állandó vasúti híd megépítését Baross Gábor, a vasminiszter kezdeményezte, a Ferenc József híd volt a mai Öreg híd elődje. A parkot ma határoló Štúr utca a 19. században még Baross Gábor nevét viselte.

Korábban Zuzana Aufrichtová, az Óváros polgármestere is kiemelte, hogy a történelmi elnevezések értéket és történelmi üzenetet képviselnek. A polgári társulás azzal indokolta a névadást, hogy Baross Gábornak a mai Szlovákia is sokat köszönhet, mégis kevesen ismerik a nevét. „Baross Gábort joggal érezhetik magukénak a magyarok és a szlovákok is. Mégis csaknem száz évig tartott, amíg szülőföldje, még ha egyelőre csak óvatosan is, vállalta” – írta a városszépítő egylet a TASR hírügynökségnek a Trencséni kerületben fekvő Barossháza (Pružina) községben született történelmi személyiségről.