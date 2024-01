Barangoló – télen is, nyáron is Dögös, a naszvadi fürdő pedig kellemesen ellazít

Naszvadi pihenés

A késő tavaszi virágzástól, egészen a kora ősz első lehulló leveléig akár egy egész napot is eltölthetünk a hajómalom tájékán, sőt tábort is verhetünk, ha a sátorozás szerelmesei vagyunk. Azonban így, a téli időszakban kevésnek bizonyulhat ez a rövid kis séta, ami akár egy óra alatt is teljesíthető ebéd után.

Alig tízpercnyi autóút Gútától Naszvad városa, amely manapság a termálfürdőjéről híres. A fürdő minden nap délelőtt tíz órától várja a látogatókat és este kilenckor zárja be kapuit. Az ember lelke máris pezsegni kezd, ha egy kis tanösvényes sétatúra után a gőzfürdőben pihentetheti meg izmait, a teljes ellazulás jegyében. Azonban Gútáról kihajtva ne felejtsünk el jobbra fordulni a Szekeres-ranch után, különben gyorsan Kamocsán és Érsekújvárban találhatjuk magunkat.

A fürdő geotermikus vize 1504 méter mélyről fakad, s eléri a 62 fokot is. Kiváló hatása van a mozgásszervekre, az idegrendszerre, a bőrproblémákra és az immunrendszerre. Mindemellett érdemes odafigyelni, mennyi időt tartózkodunk az ilyen típusú vízben, nem ajánlott túllépni a húsz percet, személy szerint nekem már a tizenöt perc is megterhelő.

Ha egyedül, családdal, barátokkal érkezünk, akkor is megtalálhatjuk a számunkra megfelelő belépőket a fürdőbe, ugyanis kétórás és négyórás lehetőség is van. Természetesen az egész napos belépő a leggazdaságosabb, egy felnőtt esetében 13 euró, a tanuló és nyugdíjas díj 11, négyéves korig pedig minden kategóriában ingyen léphetnek be a gyerkőcök. A négyórás jegy felnőttek esetében 11, tanulóknak és időseknek 9, a kétórásnál pedig a felnőtt kilenc euró, míg a másik kettő 7-7.

A medencék többsége egész évben üzemel, így a januári és februári hónapokban sem érhet minket csalódás, ha a gútai barangolásunkat naszvadi „vizekben” fejezzük be. Egész évben üzemel az élménymedence geotermikus vízzel, 36-38 fokos hőmérséklettel, illetve az ülőmedence is, amelyben 39 fokos a gyógyvíz. A merülőmedence 18 fok körül van, a bátrabbak lehűthetik magukat, ha kimelegedtek a sétában. Az egész éves strandmedence vize 28-30 fokos. A gyermekmedence és a kalózpart vízi attrakció gyerekeknek csak a nyári szezonban üzemel. Természetesen alkalom adtán érdemes a szaunáról és a masszázsról is érdeklődni, a testi és lelki feltöltődés egyensúlyát nem szabad félvállról venni.

Akár több éjszakára?

Nehéz az mellett érvelni, hogy önmagában Gúta és Naszvad a téli időszakban megérdemelne egy többnapos kirándulást, azonban élve a pihenés és a fürdő rekreációs lehetőségével, egy hosszú hétvége elképzelhető a csend és a béke jegyében. A szállásokat böngészve az interneten, Naszvadon találunk 2 főre 90-150 euró körüli árakat két éjszakára szezonon kívül, azonban az étkezést a legtöbb helyen magunknak kell biztosítani. A számomra kedves portálon Gútán csak egy apartmant találtam. Természetesen a jó idő beköszöntével az árak eltérőek lehetnek. Nyáron azonban a vadregényes táj, a sá-torozási lehetőség és a folyóparton való vándorlás megérintheti a kempingezőket, s otthonra lelhetnek a hajómalom területén néhány napra azok, akik a városi rengeteg közelében keresnek természeti menedéket.