Az unokáikra gondolva ültetnek fákat

Komoly faültetési kampány zajlik Nádszegen. A temető köré száz akácfát ültettek ki az egyik oldalon, a szemben lévő oldalon, illetve a temetőben pedig ötven tölgyfát az elmúlt hetekben. Kacz Éva polgármester elmondta, tisztában vannak vele, hogy az akác invazív faj, de vállalják annak kockázatát, hogy nehéz lesz kiirtani, mert most az a cél, hogy a gyorsan növő fákkal a határ felől erősen fúvó szelet megtörjék.

„Előnye, hogy nem okoz allergiát és hogy a veszélyben lévő méhek szempontjából is hasznos. A legkeresettebb méz éppen akácból készült. Az sem volt mellékes szempont, hogy ha majd évek múltán ki kell vágni az akácfákat, akkor valamire fel lehessen használni, mivel keményfa. Ezen kívül a hulladékgyűjtő udvar körül is ültettünk fákat, illetve az öreg temetőben pótoltuk azokat, amelyek kipusztultak. Az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából 2018-ban száz fát ültettünk el, de nem éledt meg mind, ezeket pótoltuk most” – tudtuk meg Kacz Évától.

Gesztenye helyett tölgy

A nádszegi templom mellé két hársfa került, az épület bejáratához vezető járda mellett pedig platánfasort szeretnének kialakítani, így kilenc nagyobb méretű platánt ültettek. Az iskolaudvaron az 1981-ben elültetett, elöregedett tuják helyébe a tervek szerint tölgy-, platán- és díszcseresznyefák kerülnek.

„Az utóbbival kicsit szeretnénk a gyerekeknek is kedveskedni, hiszen a japán cseresznye tavasszal gyönyörű rózsaszín virágba borul, akkor, amikor a tanulók figyelme már kezd a tanulás helyett minden másra terelődni, így reméljük, örömet szerez majd nekik, hogy szép virágos fákkal körülvett iskolába érkezhetnek. A tölgyre azért esett a választásunk, mert a faluban sok gesztenyefa volt, illetve van, amelyek nagyon szépek, de szintén elöregedtek, kipusztultak vagy betegek. Szerettünk volna a helyükbe ültetni, de szakemberek arra figyelmeztettek, hogy sajnos az éghajlatváltozás, illetve a globális felmelegedés miatt nem tanácsos a gesztenyét választani. Az elmúlt évtizedekben 2-3 fokkal emelkedett az átlaghőmérséklet, amely ennek a fajtának nem kedvez. Lehet ugyan ültetni, de nagyon sok törődést igényel és általában mire megnő, tönkre is megy a számára kedvezőtlen éghajlati feltételek miatt. A temetőben van még néhány, több mint százéves gesztenyefa, azokra nagyon vigyázunk. A tölgyből hasonló monumentális példányok lehetnek, tehát az unokáinknak ültettük” – részletezte a polgármester.

A fák egy részét az állami erdészet Nádszegen működő fiókvállalata adományozta, a többit a falu költségvetéséből vásárolták. Kacz Éva szerint ezek olyan kiadások, amelyek évek múltán térülnek meg. A kampány célja, hogy évtizedek múlva is legyen hol hűsölni a faluban. A faültetésbe a község alkalmazottain kívül önkéntesek is bekapcsolódtak. A falu lakosságát is felszólították, hogy aki teheti, otthon is ültessen fát. Mindazok, akik így csatlakoztak a kampányhoz, emlékplakettet kaptak a községtől. A polgármester hozzátette, nagy örömére tavaly és tavalyelőtt is sok emlékplakettet tudtak kiosztani.

Siess, mert elfogy a szemét

Nádszegen, akárcsak bármely más településen, nagyon sok az utcán és a falu környékén eldobált szemét. A karanténszabályok miatt tavaly nem tudtak nagyobb gyűjtést szervezni, és idén is úgy tűnt, meghiúsul ez a terv, de mégis találtak rá megoldást. „Verseny formájában hirdettük meg a hulladékgyűjtést, úgy, hogy azok a családtagok, kisközösségek, amelyek tagjai egyébként is együtt élnek, dolgoznak, együtt menjenek ki szemetet gyűjteni. Az egyes csapatokat a községi hivatalban regisztráljuk, mindenki zsákot és kesztyűt kap, majd elkezdheti a gyűjtést, amely egészen április 21-ig tart. A hulladékgyűjtő udvaron kell leadni a begyűjtött szemetet, ahol lemérik és felírják, ki milyen típusút és mennyit gyűjtött össze. Április 22-én, a Föld napján tartunk kiértékelést. Mindenki, aki csatlakozott, kap valami figyelmességet, illetve a legszorgosabbak díjakra is számíthatnak” – fejtette ki Kacz Éva. Elmondta, hogy több osztály is jelentkezett a versenybe az alapiskola felső tagozatáról, illetve pedagógusok, képviselők, polgári társulások, baráti társaságok, családok is regisztráltak meglepően nagy számban.