Az Ökumenikus Segélyszervezet adománya az ukrajnai menekülteknek

Az UNHCR és a Who Will Help Ukraine? platform felhívására, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének közbenjárására érkezett a kisebb teherautónyi adomány Dunaszerdahelyre. Szlovákiában egyre lankad a segítségnyújtás, a szlovák kormánynak adminisztratív nehézségei vannak, akadozik azon segélyszervezetek finanszírozása, amelyek a folyamatos ellátást biztosítják a menekülteknek. Leginkább a tartós élelmiszer hiányzik. Erre hívta fel a figyelmet az ENSZ menekültügyi intézménye.

Balogh Csaba lapunknak elmondta: „Minden országban tapasztalható valószínűleg egy pici kifáradás, láthatólag a menekülthullám azért, ha csökken is, még mindig sokan érkeznek és maradnak. A kisgyerekekkel érkezők ellátása komoly nehézséget és folyamatos kihívást jelent. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) kereste meg a Pozsonyban lévő nagykövetségeket, hogyha tudunk, keressünk meg helyi szervezeteket itt Szlovákiában és segítsünk nekik. A mi dolgunk viszonylag egyszerű volt, magyarlakta területen szerettünk volna támogatást nyújtani. Tudtuk, hogy a Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Egylete az ország egyik legerősebb, legjobban szervezett Vöröskereszt szervezete. Biztosak voltunk benne, ha idehozzuk az adományt, akkor jó kezekben lesz. Nagy szerencse, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet partner volt ebben és tudott segíteni. Ők óriási mennyiségben szállítanak segélyeket Ukrajnába, részt vesznek óvoda és iskola építésében, de egy kis darabot kihasítottak ebből, hogy ide el tudják hozni.”