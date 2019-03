Az épületek szépülnek, de kevesebb diákot vehet fel az Ipari

Hőszigetelik a főépületet, a tornatermet és a műhelyeket is (A szerző felvétele)

Ám miközben az épületek energiatakarékosabbá válnak, az iskola műszaki felszereltsége javul, ugyanakkor fenntartójuk, a Nyitra megyei önkormányzat a korábbi évekhez képest alacsonyabb diáklétszámot engedélyezett számukra.

Május végéig kell befejeznie a kivitelezőnek a főépület, a tornaterem, valamint a műhelyek hőszigetelését, a 800 ezer eurós beruházás költségeit a Nyitra megyei önkormányzat állja, saját költségvetéséből. Néhány éve megtörtént a tető teljes szigetelése és a nyílászárók cseréje, így elmondható, hogy ez az épületszárny a mostani hőszigeteléssel együtt komplett külső felújításon megy át. Vetter János iskolaigazgatótól megtudtuk, hogy tervezik a B pavilon és a kollégium hőszigetelését is, de erre még meg kell találni a forrást. Sikerrel pályáztak viszont a gazdasági minisztérium IROP programjában. Az elnyert 1,5 millió euró egy részét a műhelytető felújítására, valamint belső korszerűsítésére, talaj- és vezetékcserére fordítják, míg másik felét a szakoktatáshoz szükséges gépek, berendezések vásárlására.

Az iskolának jelenleg 560 diákja van, öt párhuzamos osztályban – 4 magyar és egy szlovák nyelvű – folyik az oktatás. „Sajnálatos, hogy a következő tanévben 20 diákkal kevesebbet vehetünk fel, mint eddig, annak ellenére, hogy van érdeklődés az iskolánk által nyújtott szakok iránt – mondta Vetter János. – Az oktatási minisztérium tavaly szeptemberben életbe lépett rendelete szerint a fenntartó szakokra lebontva szabja meg a maximális diáklétszámokat, az egész megyére vonatkozóan. Korábban az osztályok számát, és az egy osztályon belüli a maximális létszámot adták meg.” A várható piaci igényekhez igazodva a szaktárca a megyei önkormányzatokon keresztül ilyen formában szeretné befolyásolni, mely szakokat preferálják az iskolák, ám Vetter János szerint nem ez a legmegfelelőbb forma. Egyrészt manapság nehéz megjósolni, milyen szakképesítésű szakemberekre lesz igény 4-5 év múlva, másrészt az új szabályozás miatt azok a középiskolák is anyagi problémákkal találhatják szembe magukat, amelyek a magasabb diáklétszámok miatt eddig „kijöttek” a normatív támogatásból. Most azonban mesterséges módon csökkentették számukra az engedélyezett diáklétszámot, ami kiesést jelent költségvetésükben. „Eddig liberálisabb volt a szabályozás és elsősorban a piac határozta meg, mely szakokat lehet megnyitni, mi iránt van kereslet. Az, hogy mi kevesebb elektrotechnikust, vagy műszaki informatikai szakembert képezhetünk, és helyhiány miatt el kell utasítanunk diákokat, az nem jelenti azt, hogy ők helyette például majd kertépítőnek, szakácsnak vagy péknek jelentkeznek” – mutatott rá az igazgató. Az igazgató szerint a rendelet hatályba lépésének időzítése – 2018 szeptembere – sem volt szerencsés, a megyei önkormányzatok csak október-november folyamán tették közzé az engedélyezett létszámokat, amikorra sok középiskola már megtartotta nyílt napját, és a korábbi létszámokkal tervezett. Bízik benne, hogy a tárca a jövőben átértékeli ezt az új rendeletét, az új szabályozás ugyanis nemcsak őket, hanem más iskolákat is negatívan érint.

A magániskolák társulása még tavaly év végén petíciót is indított az ügyben, amelyet több ezren írtak már alá. Megfogalmazásuk szerint nem ellenzik a felesleges iskolák bezárását, de elejét szeretnék venni annak, hogy indokolatlanul csökkentsék az elsősök számát az egyes középiskolákban, és ezzel folyamatosan leépítsenek bizonyos középiskolákat, legyenek azok magániskolák vagy államiak.