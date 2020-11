Az éjszakai havazás után akadozik a közlekedés Gömör északi részén

Az éjszakai havazás után Gömör északi részén több helyen is hó borítja az utak – tájékoztatott a zjazdnost.sk weboldalon a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC).

Több sofőr is arról számolt be a közösségi hálón, hogy elsősorban a Murányalja felől Javorina irányába vezető útszakaszon okozott problémát a havazás, két autó is az árokba csúszott. A sofőrök azt írták, hogy éjszaka csak hólánccal lehetett közlekedni az úton.

Jelenleg egy centiméteres hóval kell számolniuk a sofőröknek a Tiszolc melletti Zbojská hegyi hágón. Az útkezelők tájékoztatása szerint a Tiszolc és Murányalja közötti Dielik-hágóról három centiméteres havat kellett eltakarítani.

Az útkezelő vállalat tájékoztatása szerint egy-két centiméteres hó nehezíti a közlekedést a Rákosbánya felől Rozsnyóig vezető úton, Pelsőc és Gömörhosszúszó között, és Henckó közelében is. Egy centiméter vastagságú hó borítja az utat a Szoroskői-hágón, a Krasznahorkaváraljáról a Dénesi-hágó felé vezető úton pedig két centiméteres friss hó van.