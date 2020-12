Autópályát akarnak az ukrán határig, a D1-es a kabinet prioritása

A szomszédos ukrán oldalon már épül az autópálya az államhatár és Kijev között, a keleti országrészben, Kassa megyében viszont mindössze 22 kilométernyi autópálya és csupán 15 kilométernyi gyorsforgalmi szakasz épült meg eddig. Ezért a megyei önkormányzat szerint itt az ideje, hogy végre ebben a régióban is komolyabban foglalkozzanak az infrastruktúra fejlesztésének ezen részével is.

„A Gölnicbányai, Nagymihályi, Rozsnyói, Szobránci és Tőketerebesi járásokban jelenleg egy kilométernyi autópálya sincs. Ha valóban a régió fellendítése, a befektetők ide csalogatása, a helyi tehetséges fiatalok elvándorlásának megállítása a cél, akkor minél előbb folytatni kell a D1-es autópálya megépítését, mely Kassa határában véget ért. Nagy örömmel tölt el, hogy a jelenlegi kormány esélyt ad a fejlesztésnek és hajlandó tárgyalni a problémárólˮ – mondta az Új Szónak Anna Terezková, a megye szóvivője.

A megyei hivatal tájékoztatása szerint a kezdeményezés tagjai, köztük Kassa megye képviselői, az Autópálya Zemplénig és Nagymihályig Polgári Társulás vezetői és a Kassai IT Valley szervezet egy találkozó keretében egyeztettek a lehetőségekről a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős minisztérium (MIRRI) képviselőivel.

Köztudott, hogy a megyei utak egyik legforgalmasabb és legleterheltebb szakasza pont a Kassa és Nagymihály közti főútvonal. Marek Antala, az MIRRI államtitkára szerint a kárpáti régió, melyhez Kassa megye is csatlakozott, az első világháború óta a legelzártabb.

„Kassáról Kijevbe autóval legalább 12 óra az út, és közvetlen vasúti összeköttetés sem létezik a szakaszon. Ha azt akarjuk, hogy a keleti régió is sikeres és fejlődőképes legyen, az autópálya építésének folytatásáról itt és most kell beszélniˮ – mondta az államtitkár. Mivel a Kassai Műszaki Egyetemmel (TUKE) a kezdeményezést támogató Kassai IT Valley csoportosulás is szorosan együttműködik, és az egyetemen megközelítőleg 1500 ukrán egyetemista tanul, szerintük is nagy szükség van egy gyors és megbízható közúti összeköttetés megalapozására. Az autópálya megépítését szorgalmazó Autópálya Zemplénig és Nagymihályig Polgári Társuláshoz már számos vállalkozó, képviselő, polgármester és helyi aktivista csatlakozott.

„A szlovák–ukrán határnál végződő D1-es autópálya megépítésére korábban készült egy környezeti hatástanulmány, de az már elavult. Jelenleg egyetlen olyan érvényes dokumentum sincs, amely alapján elkezdődhetne az autópálya befejezése. Szlovákiában valószínűleg lobbi nélkül semmi sem történik. A hanyatló infrastruktúra miatt nemcsak a tehetséges fiatalokat, hanem az érdeklődő befektetőket is elveszítjükˮ – jelentette ki a találkozón Peter Báthory, a társulás elnöke. A megyei hivatal tájékoztatása szerint a kormány 15 prioritása között jelenleg a D1-es autópálya Magyarbőd (Bidovce) és a keleti régió közti szakaszának megépítése is szerepel, azonban a szlovák–ukrán államhatárig húzódó szakasz már nem. „Az ukrán kormány képviselőivel folytatott egyeztetésen elhangzottak alapján nekünk is azonnal cselekednünk kellˮ – zárta Rastislav Trnka megyeelnök.