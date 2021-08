Átalakítják az autóbusz-közlekedést

A megye képviselő-testülete legutóbbi ülésén jóváhagyta a módosításokat, amelyek alapján másfél év múlva átalakul a városközi autóbuszos közeledés. A 2023. január 1-jén életbe lépő változtatásokra azért is van szükség, hogy összeköthessék Nagyszombat és a szomszédos Pozsony megye tömegközlekedési rendszerért.

Jozef Viskupič (OĽaNO) megyeelnök szerint az elfogadott lépésekkel jelentősen átalakítják az utazást a megyében. Újra elérhetők lesznek a bérletek, amelyekkel kedvezményesen utazhatnak a rendszeres ingázók és a diákok. Zónákat vezetnek be a megye területén, így az utas kiválaszthatja, hogy mely zónákon keresztül utazik, de az egész kerületre érvényes előfizetést is vásárolhat, aminek köszönhetően korlátlanul utazhat autóbusszal. A megyei képviselők elé tárt anyagban emlékeztetnek, hogy az elmúlt tíz évben nem aktualizálták ilyen mértékben az utazási lehetőségeket. Az újítás mellett szól az is, hogy a koronavírus-járvány miatt megcsappant az utazók száma. Ezt a trendet próbálják meg visszaszorítani az autóbuszos közlekedés modernizációjával és népszerűsítésével. A tervek szerint a közeljövőben bankkártyával is lehet majd jegyet váltani a buszokon, és egy mobilalkalmazást is fejlesztenek, amellyel egyszerűen, készpénzes érintkezés nélkül vásárolható meg a menetjegy. A diákok kedvezményeket kapnak, azoknak pedig, akik csak ritkán és rövid távon utaznak, megmarad az egyszeri jegyvásárlás lehetősége. Az egyszeri jegyeknél azonban húszszázalékos drágulás várható, a megyei önkormányzat ezt azzal magyarázza, hogy az elmúlt tíz évben a menetjegyek nem követték a drágulást. A Pozsony megyei Integrált Közlekedési Rendszerhez való közeledés is indokolja az áremelkedést. A megye aktív kampánnyal próbálja felkészíteni a lakosságot az autóbuszos közlekedésben tervezett változtatásokra.

Azzal, hogy Nagyszombat megyére is kiterjesztik a pozsonyi integrált közlekedési rendszert, még egyszerűbbé válhat a két régió közötti utazás.

Néhány járat egy-egy szakaszon már most betagozódott a rendszerbe, amelyet legutóbb például a Pozsony és Galánta közötti személyvonatokra is kiterjesztettek.

