VIDEÓ: Átadták az új körforgalmat Dunaszerdahelyen

Péntek délelőtt nyitották meg a körforgalmat, így több mint két és fél éves ügyintézés végére került pont a városi hivatalban. Márciusban kezdődött az építés, amely keretében mintegy 3 500 négyzetméter új aszfaltszőnyeget fektettek le, 726 négyzetméter járdát építettek, és közel 1 kilométernyi járdaszegélyt helyeztek el a Metrostav DS munkásai. Az autósok örülhetnek, mivel sokkal gördülékenyebben juthatnak át a csomóponton, a gyalogosok és kerékpárosok számára pedig biztonságosabb lesz az áthaladás. Eredetileg április közepén kellett volna átadni a körforgalmat, a vállalat képviselője kiemelte, hogy a tervezettnél két nappal kevesebb ideig tartott a munka, amelyet azonban technikai problémák hátráltattak.

Erről korábban Hájos Zoltán polgármester, a Nagyszombat megyei önkormányzat képviselője számolt be. Hájos Zoltán emlékeztetett arra, hogy a megyei képviselők 2018 végén dunaszerdahelyi kihelyezett ülésükön fogadták el a határozatot, amely által egy évvel később 250 ezer euró beruházási összeg érkezhetett a városba.

A projekt szerint 548 ezer eurót szántak az építésre, végül a közbeszerzés által 360 ezer euróra csökkent az összeg. „Hosszadalmas volt az előkészítés, az engedélyeztetés, a bürokrácia, két évig kellett várni arra, hogy a szomszédos benzinkúttól pár négyzetméternyi területet piaci áron megvehessünk” - jegyezte meg Hájos. Jozef Viskupič megyeelnök abban bízik, hogy sikerül majd hatékonyabbá és gyorsabbá tenni az ügyintézést, így felgyorsulhat a beruházások üteme. „A szakaszon megépült körforgalom jó példája a megyei és a város önkormányzatok együttműködésének” - nyilatkozta a megyeelnök utalva arra, hogy megyei és városi utak keresztezik egymást. Több lakos is kíváncsi volt az ünnepi átadásra.

„Nagy szükség volt már erre a körforgalomra, hiszen nem volt egyszerű átjutni a kereszteződésen, gyakran hosszú kocsisor torlódott fel.

Viszont most is óvatosan kell vezetni, a városból kifelé haladva éles kővel szórták be az útszélét, ha azt a kerekek felverik, sok szélvédő bánhatja” - mutatott rá a hibára egy öregúr. Beszélgetőpartnere szerint is szükség volt a fejlesztésre, abban bízik, hogy lassabban érkeznek majd be az autósok a városba, így elkerülhetők lesznek a balesetek.

Viskupič azt ígérte, hogy a beruházás során megtakarított 72 ezer euró megyei pénz a városban marad, és tárgyalnak arról, hogy hogyan használhatnák fel az infrastruktúra fejlesztésére. Emellett korábban további 1,3 millió euró befektetést hagytak jóvá a városban a sportolási lehetőségek modernizálására. Berényi József alelnök arról is beszámolt, hogy a közeljövőben Dunaszerdahelyen, illetve a járásban több útszakaszon is tervez útfelújítást a megye.