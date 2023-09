Átadták a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumát (VIDEÓ és KÉPEK)

Egy teljesen új épületkomplexummal gazdagodott Nagymegyer városa a Kereskedelmi Akadémia új kollégiumával. A már elfoglalt szobák gazdái elmondták, hogy most sokkal több helyük van.

„A korábbi helyemen összesen két fiókom volt, ez a szobák sokkal jobbak”

– mondta el az egyik diák, majd szobatársai hozzátették, hogy lényegesen több helyük van most a ruháiknak és a tanszereiknek is. A technikai helyiségek mellett, a 30 ágyas épület mindkét szintjén van egy-egy tanulószoba és konyha is. Két egymás melletti kétágyas szobában laknak együtt a diákok, akik így négyen használnak egy zuhanyzót és egy mellékhelyiséget. Ehhez az egységhez tartozik még egy tágasabb, tükrös előszoba és négy nagyobb szekrény, amiben, elmondásuk szerint bőven elférnek.