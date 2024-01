Átadták a Csemadok-díjakat Galántán (FOTÓK)

Fábry Zoltán-díjjal Czimbalmosné Molnár Évát (Budapest), Potápi Árpád Jánost (Bonyhád) és Szili Katalint (Pécs) tüntették ki.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, köszönet jár az elődöknek azért, hogy megélhetjük magyarságunkat, hagyományainkat. A 75-éves Csemadok egy olyan szervezet, amely túlélte az államot, amelyben létrejött és a legfőbb feladata a közösség szolgálata. Kiemelte, a jövőben is elkötelezett tagokra lesz szükség. Azt kívánta, hogy a mostani tagok is úgy végezzék a tevékenységüket, mint azok, akik most kitüntetést kaptak.

Részletes beszámolónkat az országos gáláról az Új Szó későbbi számában, illetve honlapján olvashatják.