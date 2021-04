Átadták a Bartók utcai felújított óvodát

A teljesen felújított párkányi óvoda tornateremmel és egy új osztályteremmel is bővült. Az ünnepségen kisorsolták a Facsemete gyermekemnek – kezdeményezés nyerteseit is.

Április 22-én, csütörtök délután avatták fel Párkányban a Bartók utcai óvoda teljesen felújított épületegyüttesét. A város legnagyobb ilyen létesítménye a felújítás keretében egy osztályteremmel és egy tornateremmel is bővült, az új lépcsőházba pedig a mozgáskorlátozottak számára liftet szereltek. A teljes épületet hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat, valamint teljesen felújították a szociális helyiségeket is. Az üveges körfolyosó szintén vadonatúj és megszépült a belső udvar is. Párkány a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca céltámogatására pályázott az IROP program keretében. A beruházás összértéke 756 ezer euró, ebből 420 ezer euró az állami támogatás mértéke. Párkány további 336 ezer eurót költött az óvoda felújítására.

…és megszépült a belső udvara is

„Az önkormányzat egyik legfontosabb célja, hogy tiszta, komfortos környezetben, XXI. századi színvonalon tudjuk az óvodás gyerekeket nevelni, tehát a kicsik számára a környezet minősége is természetes, magától értetődő legyen. Ezt igyekeztünk elérni a többi óvodában és ezt szolgálja a teljesen felújított Bartók utcai ovi épülete is“ – mondta el lapunknak Eugen Szabó, Párkány polgármestere. Folk Róbert, a városháza fejlesztési osztályának vezetője kiemelte, hogy a beruházás hosszadalmas előkészítési és ellenőrzési folyamata, valamint a 2020-as járványhelyzet ellenére az épületet 1 év alatt sikerült befejezni és átadni a kívánt minőségben. Filakovský Renáta igazgatónő pedig azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztésnek és a bővítésnek köszönhetően esztétikus és korszerű környezetben tudnak plusz osztályt nyitni. A Bartók utcai a legnagyobb óvoda Párkányban, jelenleg három magyar és három szlovák osztállyal működik, 140 kisgyermek látogatja.

A facsemeték gazdáit az óvodások sorsolták ki…..

Facsemeték az újszülötteknek

A járványhelyzet miatt kis létszámú, családias avatóünnepség után kisorsolták a „Facsemete gyermekemnek” című kezdeményezés nyerteseit is. Párkányban ugyanis hagyománnyá vált, hogy az előző naptári évben születettek közt facsemetéket sorsolnak ki – az újszülött a fácskát ajándékba kapja a várostól és a szülők ültetik el a fákat a város parkjaiban, közterületein. A járvány miatt tavaly ez a sorsolás és az ünnepség elmaradt, idén tehát a 2019-ben és a 2020-ban születettek közül sorsolták ki a facsemeték gazdáit. A nyertesek a következők: Kári Jázmin, Emma Andrášová, Szeregnyi László, valamint Harcsa Zoé Hanna, Mikus Koppány Zente és Balogh Alex Ármin. Idén az ő névre szóló fácskáikat ültetik el a szülők Párkányban.

…a fácskákat a szülők ültetik majd el a városban