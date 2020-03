Alsószeliben is van fertőzött személy

„A fertőzés ténye nem ad okot felesleges találgatásokra, az érintettel szembeni vádaskodásokra, személyeskedő kommentárokra. Nincs ok pánikra, viselkedjünk emberségesen egymással. Legyenek elővigyázatosak, amennyiben lehet, maradjanak otthon, ha nem megoldható, akkor mindenképp viseljenek védőmaszkot és ha lehet, kesztyűt is! Tartsák be az előírásokat! Mielőbbi gyógyulást kívánunk!” – áll a bejegyzésben.

