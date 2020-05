Áldásosztó Jézus szobra az etrekarcsai parkban

Pár évvel ezelőtt a lengyelországi Czestochowa zarándokhely számára készíttetett a helyi természetgyógyászok és táltosok közössége egy faragott padot, amelyet a Lengyelország lelki fővárosának is nevezett városnak szerettek volna adományozni a magyar ajkú zarándokok nevében. Mivel Czestochowa nem élt ezzel a felajánlással, úgy döntöttek, helyben állítják fel a díszes padot. „Pár évig otthon őriztem, mígnem elérkezett a megfelelő időpont arra, hogy itt, a falunkban állítsuk fel köszönetképpen a családunk nevében, amely az egyik legrégebbi családok közé tartozik itt a Felső Karcsaszélen. Az első írásos emlékek a Lukácsokról, a Görcs és Bartal családokkal egyetemben az 1400-as évekből származnak” – kezdi a beszélgetést Lukács Béla etre-karcsai vállalkozó, a faragott pad és márványszobor adományozója. A kompozíció része az áldásosztó Jézus szobra öntött márványból „Szavad az igazság” felirattal, amely Magyarországon készült. A faragott fa padon ott van a Fekete Madonna képe, hasonló ahhoz, amelyik többek között az ismert ausztriai zarándokhelyen, Mariazellben is található. A kis park kialakítását több helyi vállalkozó támogatta, valamennyien ingyen ajánlották fel a munkájukat. „A jelenlegi önkormányzat egyik célkitűzése a királyfiakarcsai parkok kitisztítása és újrarendezése. Eredetileg ezen a helyen is csak egy virágágyásra gondoltunk, de végül Lukács Béla és sok más vállalkozó közös segítségével elkészült ez a kompozíció. A munka tavaly szeptemberben indult, a park tavaszra készült el” – magyarázta az előzményeket Wurczell Zoltán polgármester. Vasárnap, azaz május 31-én Balogh Károly egyházkarcsai plébános a templomban celebrált mise után megszentelte az Áldásosztó Jézus szobrát és a fapadot, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya faragott képmásával.

