Alakulóban a tornai Fecsó-ház

A ház alapterületét kibővítették, falait megmagasították, és új tetőszerkezetet is kapott (A szerző felvételei)

Az 1700-as évekre datálható épület magántulajdonban van, de évek óta a Fecsó Pál Polgári Társulás bérli és használja. Ahogy azt Fecsó Kassai Yvett, a polgári társulás elnöke lapunknak elmondta, az épület felújítására elsősorban azért volt szükség, mert néhány éven belül összeroskadt volna. „A Fecsó Pál Közösségi és Alkotóházat a jövőben közösségi térként szeretnénk használni, de itt folytatnánk a társulás képzőművészeti tevékenységeit, egyebek mellett táborokat, művésztelepeket és különböző workshopokat is. Pontosan ezért nemcsak műhelyeket és alkotótermeket alakítunk ki benne, hanem vendégszobákat is létrehozunk az emeleten, melyek megközelítőleg 10–14 vendég elszállásolását teszik lehetővé” – mondta az elnök.

Hozzátette, a felújítás már előrehaladott állapotban van, viszont sokkal kevesebb dolgot tudtak végrehajtani abból a támogatásból, amit az épület felújítására kaptak. „Vannak még olyan dolgok, melyeket csak a melegebb hónapokban lehet elvégezni, de folyamatosan keressük az újabb pályázati lehetőségeket” – nyilatkozta Fecsó Kassai Yvett. A társulás eddig is ebben az épületben működött, de sok esetben bérelt eszközöket és felszerelést kellett használniuk a rendezvényeken, ezért az elnök abban bízik, hogy a felújítás során kialakítandó grafikai és kerámiai műhelyt saját felszerelésekkel, eszközökkel is kibővítik. Az, hogy mikor fejeződhet be az épület felújítása, elsősorban a munka elvégzéséhez szükséges támogatások bebiztosításától függ. „Olyan helyet szeretnénk létrehozni, melyben mindenki megtalálja a helyét és a számításait” – zárta Fecsó Kassai Yvett.