A zselízi kastélyt és az esztergomi múzeumot is felújítják

Másfél millió eurót nyert a Magyar Nemzeti Múzeum és Zselíz városa az INTERREG határon átnyúló uniós együttműködési programból az esztergomi Balassi Bálint Múzeum, valamint a zselízi Esterházy- kastély felújítására. A pénzből 1 millió euró értékben a Balassi Bálint Múzeum épületét újítják fel teljesen, közel félmillió euróból pedig az Esterházy-kastély északkeleti szárnyát állítják helyre. A nyertes projekt alkalmából szerdán tartottak nemzetközi online-konferenciát és sajtótájékoztatót a pályázat résztvevői. „A projektben szereplő mindkét műemlék állapota kritikus, egyik sem látogatható. Az épületek már évtizedek óta felújításra várnak, az elmaradt karbantartások hosszú idő óta esedékesek lennének. Sajnos se a Magyar Nemzeti Múzeumnak, se a Zselízi Önkormányzatnak nem álltak rendelkezésére azok a források, melyek lehetővé tették volna a műemlék épületek helyreállítását, illetve a kulturális – turisztikai funkciók betöltését“ – taglalta a pályázat céljait Kotasz Norbert projektmenedzser.

Teljesen megújul a vízivárosi épület

Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum kiállítótermeinek és raktárhelységeinek a Pázmány Péter u. 13-as ház ad otthont. Az egykori érseki területén álló „Víziváros” régi főutcájában középkori alapú házak állnak. A 13-as számú emeletes barokk stílusú épület volt Esztergom vármegye régi székháza. Feltehetően még Keresztély Ágost esztergomi érsek emeltette középkori alapokra a díszes épületet a város visszafoglalása után. A kisebb palota 1714 és 1805 között szolgálta az esztergomi érsek főispánsága alatt a vármegye céljait. Az épület felújítása már évek óta esedékes. „A nyertes pályázatból megújul az épület, a gyűjteményi raktár és kiállítóhely, valamint a látványtár“ – ismertette az esztergomi fejlesztéseket Rezi Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese.

Schubert és Zselíz

A Garam menti Zselízen 1720-ban épült nyári otthonként a kis Esterházy - kastély. Az időszakos rezidencia négy szárnyból és egy középső belső udvarházból áll. A kastély urai a kor hírességi közül többet vendégül láttak divatos pihenőhelyükön. A kastély leghíresebb vendége Franz Schubert, a híres zeneszerző volt, aki 1818-ban gróf Esterházy János Károly meghívására érkezett Mária és Karolina grófkisasszonyok tanítójaként Zselízre, ahová később még egyszer, 1824-ben visszatért. A kastély a hozzá tartozó parkkal együtt napjainkban az országos népművészeti fesztivál állandó helyszíneként ismert. A most az INTERREG programból elnyert félmillió euróból az épület északkeleti szárnyát állítják helyre – mondta el a konferencián Juhász András polgármester. A Norvég Alaptól szintént nyertek támogatást, közel 800 ezer eurót. abból a tetőszerkezetet teszik rendbe. Juhász András polgármester közölte, a város szeretné, ha majd a helyi Franz Schubert Művészeti Alapiskola és a könyvtár is a felújított épületbe költözne. A tető felújításával és a tetőtér beépítésével további kiállítóhelyek, tárlatra, művészeti események lebonyolítására alkamas terek jönnek létre. „Távlati célunk, hogy a kastély élő és nagy vonzáskörzetű művészeti központtá váljék, a turisztikai és kulturális turizmus célpontjává“ – fogalmazott a polgármester. A szerdai konferencián elhangzott, hogy a műemléképületek felújítására most zajlanak a közbeszerzések, őszre várhatóan már a kivitelezőket is kiválasztják. Az online konferencia keretében Egri Mónika és Pertis Attila zongoraművészek Schubert: Divertissement á la Hongroise című művéből játszottak egy részletet – négykezest. Várható, hogy jövőre Zselízen Schubert születésének 225. évfordulóját már a felújított kastélyban ünneplik meg.