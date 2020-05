A taxisok a pontos feltételekre várnak

A keleti nagyvárosban legalább egytucatnyi taxiszolgálat működik. A vállalatok egy része saját gépjárműflottával üzemel, és vannak olyanok is, amelyekben saját autóval, regisztrált vállalkozók szállítják az utasokat. Csakúgy mint az ország más nagyvárosában, egy ideje már Kassán is elérhetőek a telefonos applikáción keresztül rendelhető taxik, melyek a Bolt néven ismert nemzetközi taxiszolgatátó rendszerében működnek. A koronavírus miatt bevezetett korlátozások az itt felsorolt fuvarozók mindegyikét egyaránt érintik. Jelenleg egyikük sem üzemel, de ha minden a terv szerint halad, akkor holnaptól – bizonyos korlátozásokat betartva – újra fuvarozhatnak utasokat. A kényszerleállás miatt néhány kisebb vállalat a csőd szélére került, sőt, némelyikük meg is szűnt, a taxisok már csak a Közegészségügyi Hivatal pontos utasításaira várnak.

Takarítás, fertőtlenítés

„Már léptünk az újranyitáshoz szükséges feladatokkal kapcsolatban, a sofőrök minden autót ellenőriztek, kitakarítottak és egyenként fertőtlenítettek. Mivel az autók többsége huzamosabb ideig egy helyben vesztegelt, néhányban az akkumulátorokat is fel kellett tölteni. Mást egyelőre még nem tettünk, hiszen még a taxisok szakszervezete sem tudja, pontosan milyen kritériumok mellett indulhat be újra a személyszállítás május 6-án. Napokkal ezelőtt olvastam, hogy néhány fuvarozó cég plexiüveggel választaná el a sofőröket az utasoktól, azonban később kiderült, hogy ez rengeteg veszélyt rejt magában. Ütközéskor a plexiüveg darabokra törhet, az apró szilánkok pedig komoly testi sérüléseket okozhatnak az autóban tartózkodóknak. Felmerült egy másik lehetőség, a plexiüveghez hasonló polikarbonát lap beszerelése. Ez is egy átlátszó műanyag, azonban sokkal rugalmasabb és biztonságosabb, mint a plexiüveg. Mivel az ilyen és ehhez hasonló panelek gátolnák a kocsik oldalpaneljeiben és üléseiben található légzsákok működését, a módosított utasterek műszaki szempontból nem felelnének meg az autó biztonságos működtetésének. Éppen ezért mi inkább megvárjuk a kormány utasításait, persze nem kizárt, hogy a vonatkozó szabályzást az utolsó pillanatban teszik közzé úgy, mint például a vendéglátóhelyek üzemeltetésére vonatkozó szabályokat is – nyilatkozta az Új Szónak Bálint István, az egyik királyhelmeci taxiszolgálat tulajdonosa.

Elkülönített sofőrök

Szerkesztőségünk megtudta, hogy a Kassán működő szolgáltatók közül néhányan már megpróbálták átalakítani gépjárműveik belsejét. Horváth Dániel, egy árnyékolástechnológia szerelésével foglalkozó kassai vállalat társtulajdonosa lapunknak elmondta, hogy az egyik kassai taxiszolgáltató és egy taxisként működő egyéni vállalkozó néhány nappal ezelőtt egy kristályfóliából készült elválasztó panelt rendelt, melyet az utasok és a taxisofőrök közti térbe rögzítenének. „Napokkal ezelőtt kaptuk az első felkérést az utastérbe szerelendő elválasztó fóliák elkészítésére. Mivel vállalatunk kristályfólia gyártásával is foglakozik, jól ismerjük a technológiát, kocsikba viszont még nem gyártottunk ilyen termékeket. Egy személygépkocsi utasterébe szerelendő kristályfólia legyártása nagyjából 15–20 percig tart, a gép méretre vágja az anyagot, a széleit pedig forrólevegős hegesztéssel körbeszegi, mellyel az anyag szerkezetét is megerősíti. A szóban forgó vállalat eddig egy darabot vitt el tőlünk, ha sikerül beszerelniük, terveik szerint legalább ötven darabot rendelnének. Egy-egy darab elkészítése megközelítőleg 30 euróba kerül. Azt, hogy egy ilyen fólia mennyire képes légmentesen elzárni a sofőrt az utasoktól, a szakemberek véleményére bíznám, persze mindez attól is függ, hogy milyen módon rögzítik a jármű belsejében. Hangsúlyozni szeretném, hogy mi csak a fólia legyártását vállaljuk, az autók belterében történő beszerelést már nemˮ – nyilatkozta lapunknak Horváth Dániel, a vállalat egyik vezetője.

Készpénz vs. bankkártya

Napok, órák kérdése, hogy kiderüljön, pontosan milyen higiéniai és biztonsági előírások betartása mellett kezdhetik meg a taxisok a fuvarozást. Az utastér elválasztásának módjától függetlenül azonban valószínű, hogy a nagyobb gépparkkal működő szolgáltatóknak komolyabb összeget kell áldozniuk az autók belterének módosítására. Bár az elmúlt évek során már nem egy taxiszolgálgató tette lehetővé a bankkártyás fizetést, a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan továbbra is a készpénzes fizetést használják a leggyakrabban. A sofőrök szerint éppen ezért a fizetés végrehajtásának módjáról sem szabad megfeledkezni. Míg a királyhelmeci szolgálgató szerint az érintős bankkártyás fizetés bevezetése nyolc autóból álló flottájuknál rengeteg pénzbe és havi kiadásba kerülne, addig egy Kassához közeli vállalkozó szerint a Bolt rendszerében működő taxisok ebben előnyt élveznek. „Mi a Bolt keretében szállítjuk az utasokat. A rendszer legismertebb előnye a kezdetektől fogva a készpénz vagy bankkártya nélküli fizetés volt. A felhasználó az applikáción keresztül lefoglalja a taxit, beszáll az autóba, majd az út végén elköszön a sofőrtől és kiszáll. Mivel a fizetés a felhasználó bankszámlájáról automatikusan átutalódik, nem kerül közvetlen kapcsolatba a sofőrrel. Ettől függetlenül továbbra is egy térben utaznak, nem hinném, hogy a fólia vagy egy szilárd panel beszerelése okos dolog lenne. Most jönnek a legmelegebb hónapok, a személygépjárművek nem úgy vannak kitalálva, hogy a légkondicionáló az első és a hátsó részt külön lehűtse. Szerintem egy meleg nyári napon az elválasztott hátsó térben túl meleg lenne. Az indulással kivárunkˮ – zárta Bankó István társtulajdonos.