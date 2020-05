A szlovák-magyar határszakasz korlátozásainak felülvizsgálatát kérik a polgármesterek

A levélben számos okot felsorolnak, amelyek szerintük az esetleges enyhítéseket indokolhatják. A polgármesterek véleménye szerint Szlovákia egyik leghosszabb határszakaszáról van szó, amely mentén a schengeni rendszeren belül nagyon élő és aktív volt a forgalom. A szabad mozgás korlátozása jelentősen befolyásolja a gazdasági életet, de családokat is szétszakít, s az emberek hétköznapi életét korlátozza. A városok vezetőiként, mint írják, a járványhelyzet során a legfegyelmezettebb hozzáállást támogatják. Ugyanakkor nem értik, hogy míg Szlovákia már a határok nyitását készíti elő Csehország és Ausztria irányába, addig Magyarország ebből miért marad ki. Meglátásuk szerint ezt a hozzáállást nem igazolják a megbetegedési adatok, de az óvintézkedések skálája sem, hiszen Magyarország is határozottan küzd a vírus ellen.

Hangsúlyozzák azt is, hogy nemcsak az ingázókról van szó a szlovák-magyar határszakaszon, hanem szétszakított családokról. „Értékeljük a Szlovák Kormány szlovákiai magyar közösség irányába tett gesztusait, éppen ezért is gondoljuk, hogy a szlovák-magyar határ rendezése is az első sorba kerül. Egy ún. mini-Schengen kialakítása esetén határozottan kérjük Magyarország bevonását ebbe a folyamatba. Mivel Szlovákia és Magyarország közti viszony rendezett és jó, így ennek semmi akadályát nem látjuk” - hangzik a levél vége.

A kezdeményezés a komáromi polgármester, Keszegh Béla nevéhez fűződik, aki kiemelte: „Fontosnak tartom az egységes fellépést az ügyben. Párthovatartozástól függően a polgármestereknek közösen kell képviselni a déli régióban élő emberek érdekeit. Számtalan szlovákiai magyar családot érint a határzár, így bízom benne, hogy közös erővel mihamarabb sikerül elérni a változást.” A levelet Orosz Csaba (Somorja), Hájos Zoltán (Dunaszerdahely), Fenes Iván (Bős), Holényi Gergő (Nagymegyer), Szabó Eugen (Párkány), Štefan Gregor (Ipolyság), Agócs Attila (Fülek), Szögedi Anna (Tornalja), Pataky Karol (Királyhelmec), Vozáriková Marta (Tiszacsernyő) polgármesterek látták el kézjegyükkel. A dokumentumból a szlovák kormányfő mellett Ivan Korčok külügyminiszter, Martin Klus külügyminisztériumi államtitkár, valamint Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is kapott másolatot.