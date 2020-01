A málenkij robotra elhurcolt áldozatokra emlékeztek Nagybalogon

A málenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek a túlélők hozzátartozói, gyerekek, unokák, dédunokák, szomszédok, barátok és a helyi közösség szombaton. Jóvátételi munkára az orosz munkatáborokba magyar területekről 1944-től mintegy 600-700 ezer embert hurcoltak el, köztük nőket és gyerekeket. Más becslések szerint számuk megközelítette a 900 ezret, 200 ezren soha nem tértek vissza.

Nagybalog községből mintegy 140 embert hurcoltak el, többségüket azzal fenyegették meg, ha ellenállnak, családjukon, hozzátartozóikon állnak bosszút. Az elhurcoltak többsége testileg és lelkileg meggyötörve, de mégis csak hazatérhetett, 19-en azonban orosz földben nyugszanak.

A község önkormányzata 2005-ben állított emléket az áldozatoknak, azóta minden évben megemlékeznek Nagybalog legnagyobb tragédiájáról. Az elhurcoltak közül már csak Gesko Andrásné Simon Ilonka él. A 94 éves túlélő rendszeres résztvevője volt a megemlékezéseknek, nem egy alkalommal elbeszélte az ott átélt borzalmakat. Idén sajnos egészségi állapota már nem tette lehetővé, hogy ismét jelen legyen.

Gesko Ilonka egyike volt annak a 70 túlélőnek, akiket Lehotai Aladár felkeresett. Lejegyezte visszaemlékezéseiket és elbeszéléseik alapján születhetett meg az elhurcoltak tragédiájának emléket állító Málenkij robot – Gömöriek a szovjet lágerekben című kötet. A könyv iránt nemcsak azért hatalmas az érdeklődés, mert a történészek által eddig fel nem tárt időszakról szól, hanem azért is, mert Lehotai Aladár a lejegyzett elbeszélők történetei mellett egymaga ellátogatott az egykori lágerek, rabtemetők helyszínére, lejegyezte az ott élők emlékeit is az elhurcolt magyarokról. Valószínű, hogy a kötetnek lesz második, bővített kiadása is, hiszen folyamatosan újabb és újabb információkhoz jut az elhurcoltakról. A szombati megemlékezésen is jelentkezett egy hozzátartozó, aki írásos dokumentumokat őriz mindkét elhurcolt szülője után.

Lehotai Aladár nagyon fontosnak tartja, hogy az általa összegyűjtött kutatási anyag szlovák nyelven is megjelenjen. „A többségi nemzetnek fogalma sincs a történelem eme sötét időszakáról. Tudomásom szerint még a magyarországi tankönyvekben is csak két sor terjedelemben emlékeznek meg a málenkij robotra elhurcoltakrólˮ – mondta Lehotai Aladár, aki a megemlékezésen vetítettképes előadást tartott a megemlékezés résztvevőinek az általa eddig összegyűjtött kutatási anyagból, a helyszínen készített felvételekből.

A megemlékezés a Csemadok helyi alapszervezetének szervezésében és a Szivárvány énnekkar részvételével valósult meg.