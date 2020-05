A lévai kistérség szlovák óvodáiból is jönnek magyar elsősök

Magyar foglalkozások nélkül

Léva egyfajta végvárnak számít, a járási székhelyen 2001-ben még 12,23 százalékos, 2011-ben már csak 9,19 százalékos volt a magyar lakosok aránya. A Juhász Gyula Alapiskola első osztályát jelenleg 12 tanuló, a második osztályt 15 tanuló látogatja. Andruska Csilla iskolaigazgató elmondta, a lévai kistérségben egyáltalán nem működnek ma már magyar nevelési nyelvű óvodák. „Sokat segítene a helyzeten, ha legalább a délelőtti óvodai foglalkozásokat külön magyar nevelési csoportokban tartanák azokban a községekben, ahol kevés, de mégis van még magyar gyerek” – hangsúlyozta Andruska Csilla. Az Eszterlánc Magyar Nevelési Nyelvű Óvodából négy lévai lakhelyű ősztől iskolaköteles gyereket írattak be a szülők, valamint egy kislányt Boriból, akit a szülők már a városi óvodába járattak. Egy-egy leendő tanuló érkezik Tőréből, Boriból és Vámosladányból, valamennyien a szülőfalujukban lévő szlovák nevelési nyelvű óvodát látogatták, ahol aránylag kevés a gyerek. Nehéz kisebb csoportokat alkotni.



Mesekönyveket vittek Boriba

Pozbáról egy gyereket írattak be a szülők a lévai alapiskolába, a kislány a barsbaracskai szlovák óvodába járt. A lévai szlovák óvodákból egyetlen gyereket sem írattak be magyar alapiskolába, ám Andruska Csilla értesülései szerint a válsághelyzet miatt legalább negyven olyan ősztől iskolaköteles gyerekről tudnak a járási székhelyen, akiket a szülők még nem írattak be semmilyen iskolába. Jelentős részük hátrányos helyzetű családból származik, és a szülők nem értesültek a módosított beiratkozás időpontjáról és regisztrálni sem tudták magukat, hogy valamelyik iskola felvételi lapját kitöltsék. Léván idén 18 kilencedikes tanuló ballag el. Lőrincz Katalin, a város egyetlen alapfokú magyar oktatási intézményének az igazgatóhelyettese elmondta, a szülőket időben igyekeztek tájékoztatni, volt lehetőség elektronikus bejelentkezésre, de telefonon is felvehették a kapcsolatot az iskolával vagy levélben. Az április utolsó péntekén és szombatján megtartott beíratásra személyesen jött el mind a kilenc gyerek szülője. Andruska Csilla elmondta, továbbra is van példa arra, hogy a lévai magyar óvodából szlovák iskolába mennek a gyerekek, többnyire azokról a leendő tanulókról van szó, ahol az egyik szülő szlovák nemzetiségű. „Biztatónak tartjuk, hogy egy év múlva 15 iskolaköteles gyerek érkezik hozzánk a helyi magyar óvodából. Idén még a beíratás előtt sikerült iskolánk egyik pedagógusának ellátogatni Boriba, az ottani magyar családokhoz és eljuttatni hozzájuk a Rákóczi Szövetségtől ajándékba kapott mesekönyveket. Járható út lehet a jövőben még szorosabb kapcsolatot tartani azokkal a magyar családokkal a térségben, ahol a szülők szlovák óvodába íratták a gyerekeiket” – tette hozzá Andruska Csilla. A lévai alapiskola vezetése azt tervezi, hogy a válsághelyzetet követően ismerkedős, családi hangulatú találkozót szervezne a beiratáson résztvevő családok számára. Urbán Zoltán, a lévai Reviczky Társulás közelmúltban megválasztott elnöke elmondta, a vírushelyzet miatt nem volt igazán lehetőségük arra, hogy olyan programokat kínáljanak a magyar közösségnek, ahol még szorosabbá válhat a családok, szülők, valamint egyes intézmények közötti kapcsolat.

Pozbán van magyar óvoda

A Lévához közeli Besén az 1977/78-as tanév volt az utolsó, amikor még működött a magyar iskola. Később Vámosladányban, Garamszentgyörgyön, Lekéren és Pozbán is megszűnt a magyar alapiskola. A pozbai alapiskola felső tagozatát 2012-ben, az alsó tagozat 2017-ben zárták be. Ezt az iskolát látogatták a tanulók Beséről, Barsbaracskáról, Felsőpélről és Töhölből. Ivanič Katalin Pozba polgármestere elmondta, azt a kislányt, akit most írattak be a lévai magyar alapiskolába, annak idején kényszerből vitték el a pozbai magyar óvodából Barsbaracskára a szlovák nevelési nyelvű intézménybe. Ő lett volna az egyetlen óvodás a faluban. Most zajlanak az óvodai beíratások Pozbán, egyelőre egy gyereket írattak be a szülők és hárman látogatják az önkormányzati intézményt.