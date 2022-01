A leitatott, megvert és levideózott Andrea édesanyja a végsőkig harcol lányáért

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, január 2-án 16 éves fiatalok alkoholt öntöttek le egy 11 éves lány torkán Annamajoron (Miloslavov). Ezt követően a lányt többször megütötték, a bántalmazást pedig videóra is vették. Az áldozat több sérüléssel került kórházba, támadás miatt már a rendőrség is eljárást indított.

A bántalmazott kislány édesanyja most a Nový Časnak adott interjújában elmondta, lányával úgy egyeztek meg, hogy este hét órára hazaér, az anyja azonban hiába várt rá a vasútállomáson. Mint mondta, Andrea bár mosollyal az arcán távozott otthonról, de ő már akkor sejtette, hogy valami rossz dolog fog történni.

Az áldozat édesanyja nehezen talál szavakat az Annamajoron történtekre. „Minden nap újabb és újabb videók kerülnek elő. Amikor látom, magamat hibáztatom. A gyerekem valahol maga volt, megverve, és én nem tudtam rajta segíteni” – mondta.

Az édesanya elmondása szerint a lánya a barátaival korábban csak egyszer vagy kétszer járt Annamajoron. „Mindig, amikor az osztálytársnőjével ment, fel tudtam hívni őt, és az esetek többségében a lány édesanyja hozta őket haza. Ez alkalommal azonban nem szállt le a vonatról” – nyilatkozta.

Mint mondta, lánya nagyon szégyenlős, még előtte sem mert átöltözködni. „Amikor ne adj' Isten benyitok a fürdőszobába, teljesen eltakarja magát, és kiküld” – nyilatkozta a lapnak.

Andrea édesanya meg van győződve arról, hogy a legfőbb bántalmazót Elának hívják, ő volt az, aki alkoholfogyasztásra kényszerítette a lányt. A másik lányt Natáliának hívják, ő volt az, aki Andrea édesanyjának elmondása szerint a rosszba húzta a lányát. További két fiú pedig Somorjáról származhat. „Úgy hallottam, hogy néhányan közülük drogoznak is” – tette hozzá. Az édesanyát leginkább az bosszantja, hogy az elkövetőket kihallgatták, most pedig szabadon élhetik életüket tovább.

„Andrea támadói közül eddig senki sem hívott, nem írt, nem kértek bocsánatot” – mondta az édesanya, aki szeretné, hogy igazságos döntés szülessen, ennek érdekében pedig hajlandó elmenni akár a végsőkig is.

