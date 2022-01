A 11 éves Andrea egyik támadójának édesapja szerint a lánya csak segíteni próbált

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, január 2-án 16 éves fiatalok alkoholt öntöttek le egy 11 éves lány torkán Annamajoron (Miloslavov). Ezt követően a lányt többször megütötték, a bántalmazást pedig videóra is vették. Az áldozat több sérüléssel került kórházba, támadás miatt már a rendőrség is eljárást indított.

Az egyik feltételezett elkövető édesapja a Nový Čas beszámolója alapján másként írta le a történéseket, állítása szerint a lány saját maga itta az alkoholt addig, amíg össze nem esett.

Az édesapa elmondása szerint először egy rablásról volt szó. A 11 éves Andrea hat eurót tartott magánál, amelyet aztán valaki elvett tőle. „Az igazság azonban az, hogy a fiatal lány a testvérével érkezett Annamajorra” – mondta, majd a története azzal folytatódik, hogy a lány testvére másokkal együtt az üzletben Absolut vodkát vásárolt, amelyhez a 11 éves lány négy euróval járult hozzá, a maradék két eurót pedig meghagyta a vonatra.

Az apa azt állítja, a 11 éves lány fel szeretett volna vágni az idősebbek előtt, ezért az üveg több mint felét teljesen maga itta meg, míg attól össze nem esett. Állítása szerint a lánya – aki valójában csak a közösségi hálón keresztül ismerte a 11 éves Andreát – megpróbált segíteni neki azzal, hogy felpofozta őt, és lenyomta az ujját a torkán, hogy kihányhassa magát.

Ez idő alatt többen videózták és fényképezték a történéséket. Azt, hogy a lányról miként készülhettek meztelen felvételek, az édesapa azzal magyarázza, hogy amikor a lánya megpróbálta felemelni a részeg Andreát a földről, a pólója felcsúszott. Andreának ezután vérezni kezdett az orra, a jelenlévők pedig megijedtek, és elmenekültek a helyszínről. „Csak az én lányom maradt vele” – mondta az apa, akinek elmondása alapján ezt követően egy másik lány is megjelent, akitől a gyereke kérte, hívjon mentőt.

„Az én lányom nem támadó, épp ellenkezőleg, helyesen kezelte a kialakult helyzetet, és nem tudom elképzelni, mi történt volna akkor, ha mindannyian elmenekültek volna a helyszínről, és sorsára hagyják a kislányt” – mondta.

