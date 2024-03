A kormány tagjai sorban érkeznek a galántai Városi Művelődési Központ elé

Március 23-án a köztársaságielnök-választás első – felvezető – köre zajlott Szlovákiában. A tétje, és ezt majdnem mindenki tudta, az volt, ki jut a második körbe. Szombaton erre választ is kaptunk. A részvételi arány meghaladta az 50%-ot, pontosan 51,91% volt. Ezzel a részvétellel 2004 után újra átléptük a bűvös 50%-os küszöböt. Minden választásnak van tétje, hiszen valakit választunk, akkor is, ha elmegyünk szavazni, sőt akkor is, ha otthon maradunk.