A jószívű emberek segítségét kéri a tűzben károsult bolyi család

Ahogy arról a háromgyermekes, egyedülálló édesapa egyik lánya a közösségi portálokon közzétett bejegyzésében leírta, a család nyári munkája és a lovak élelme július 23-án, nemsokkal este hat óra után a lángok martalékává vált. „A tűzoltók segítségével hajnali két óra körül befejeztük a tűz oltását, azonban még a reggeli órákban legalább ötször újra felcsaptak a lángok. A korábban betakarított széna, melynek értéke a 2500 eurót is meghaladja, illetve legalább 500 euró értéknek megfelelő szalma teljesen odaveszett. Két hónapnyi kemény munkánk, időnk és pénzünk füstté lett. A szénát és a szalmát a téli hónapokra takarmányoztuk be a lovak számára, de a bágerünk, a bálozónk, az egyik kisteherautónk és számos más dolgunk is teljesen megsemmisült. A keletkezett kárt nagyjából 9100 euróra saccoljuk” – olvasható Illés Nikoletta közleményében. Ahogy azt Illés Attilától, a családi lovardát fenntartó és működtető családapától megtudtuk, a 11 lóról két fiatalabbik lánya segítségével törődik.

Füstből lángok

„Szombaton hordtuk be a frissen begyűjtött szénát, nemsokkal később pedig arra lettem figyelmes, hogy az egyik rakásnál valami füstölög. Azonnal elkezdtük vízzel locsolni, de nem jártunk sikerrel, a füstöt hirtelen hatalmas lángok váltották fel. Riasztottuk a tűzoltókat, de mire kiértek, szinte már minden lángolt. Nem tudjuk, mi okozhatta a tűz keletkezését, de igazából mindegy is, mert szinte mindenünk a lángok martalékává vált. A lovakat is csak a lányaim kedvéért tartottam, hogy boldog gyerekkoruk legyen, persze idővel annyira fellendült a lovarda híre, hogy rengeteg barátjuk és sok más ismerős is ide járt lovagolni. Már tervben volt egy hivatalos lovarda beindítása, de a tűz keresztbe húzta a számításainkat. A három lányomat egyedül nevelem, a nyugdíjból nem sok mindenre futja, nem tudjuk, így mi lesz a lovakkal. Az állatoknak szerencsére semmi baja, de minden élelmük odaveszett. Nem szeretek könyörögni és segítségért esedezni, de ha vannak olyanok, akik szeretnék támogatni a lányaimat az álmaik beteljesítésében, segítsenek nekik pénzbeli adománnyal vagy a lovaknak szánt élelem formájában” – nyilatkozta lapunknak szomorúan a családapa.

Aki bármilyen formában szeretne segíteni a károsult családon, Illés Attilával a 0918 561 022-es telefonszámon keresztül léphetnek kapcsolatba, pénzbeli adományokat pedig a család SK27 7500 3000 0300 1308 0310 számú számlaszámára várnak.